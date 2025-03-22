Вона перешкоджає роботі української радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівця у галузі радіотехнологій Сергія Флеша.

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Як Росія вдосконалює "Шахеди"

Як розповідає Сергій Флеш, російським "Шахедам" наразі дуже заважає українська РЕБ, тому росіяни продовжують шукати GPS антени з кращими можливостями для придушення радіоелектронної боротьби.

Він додає, що у січні розповідав про китайські круглі CRPA антени з безпілотників на 8 елементів. Проте місяць тому вдалося виявити російську CRPA антену "Комета" на 12 елементів.

Китайська CRPA антена на 12 елементів / Фото з соцмереж Сергія Флеша

Приймач “Комета” створений для захисту навігаційних сигналів від навмисних і ненавмисних перешкод для стабілізації сигналів супутникових навігаційних систем.

Російська CRPA антена "Комета" на 8 елементів / Фото Джона Лоранти

Окрім цього, нещодавно українські спеціалісти вперше виявили в "Шахеді" 16-елементну CRPA антену з Китаю. Варто зауважити, що CRPA антена є спеціальною навігаційною антеною, яка здатна забезпечувати якісне позиціювання дрона у просторі навіть в умовах наявності активних ворожих радіоперешкод.

Вона визначає хибні радіоелектронні сигнали та допомагає їх ігнорувати. У результаті цього РЕБ не впливає на навігацію дрона і "Шахед" долітає до цілі.

Проте варто зазначити, що українці також вдосконалюють свої методи роботи з дронами. Зокрема, українські сили покращують способи передачі сигналу для безпілотників, щоб бути захищеними від ворожих радіоелектронних засобів боротьби.