Про це 24 Каналу розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін, зазначивши, що лінія фронту практично наводнена FPV-дронами. Також міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що у 2024 році наша країна виготовила таку кількість безпілотників, що вони забезпечили 96,2% потреб ЗСУ.

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У противника немає успіху

"У Часовому Яру восени 2023 року перебували підрозділи нашої бригади, і вони розповідали про те, що FPV-дрони були найнебезпечнішою річчю, яка там на той час існувала. Нашій піхоті неможливо було висунути голову навіть на кілька секунд, щоб не бути поміченими. По наших хлопцях одразу починали працювати і скиди, і FPV-дрони", – наголосив Полухін.

Противник також намагається використовувати FPV-дрони для того, щоб перекрити логістику українським силам та щоб уражати техніку, яка підвозить боєкомплект, провізію, воду.

Часто через це наші хлопці використовують дрони для того, щоб доправити ті чи інші припаси, піднести ту чи іншу вагу на позиції,

– пояснив він.

Зараз у противника немає успіху тому, щоб повністю перекрити логістичні шляхи українським силам. Так, росіяни створюють проблеми, але, за словами представника пресслужби, постачання українських підрозділів налагоджене і працює.

Водночас Сили оборони України вдосконалюють способи передання сигналу для дронів, щоб бути захищенішими від радіоелектронних засобів боротьби противника.

Наші хлопці дуже активно використовують дрони, особливо зараз в умовах, коли піхоті не дають висунути голову, щоб знищувати ворожу техніку,

– підкреслив Андрій Полухін.

Крім того, піхотні батальйони мають свої підрозділи, які теж застосовують дрони для того, щоб:

підтримувати завдання піхоти;

здійснювати зачистку того чи іншого місця;

підтримувати під час штурму.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів про українські безпілотники, які гіпотетично можуть працювати на відстані до двох тисяч кілометрів. Водночас Україна офіційні коментарі щодо інцидентів на території Росії не надає. За словами Юсова, "ми не підтверджуємо та не спростовуємо" ці факти, проте "вибухи там не просто так".