Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова. Це відбулося завдяки прориву у виробництві безпілотників.

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Дрони закрили 96% потреб військових

У 2024 році українська оборонна промисловість зробила значний прорив, особливо у виробництві дронів, які досягли безпрецедентного масштабу.

96,2% – саме таку частку серед усіх БпЛА для Сил оборони становили українські дрони цього року,

– наголосив Умєров.

За словами міністра, завдяки державним замовленням вітчизняні виробники змогли повністю задовольнити ключові потреби українських захисників та зменшити залежність від постачання обладнання партнерами.

Цього року українські підприємства виготовили:

понад 1,5 мільйона FPV-дронів (спільно з Держспецзв’язку);

ударні коптери-бомбери;

літаки-камікадзе;

розвідувальні дрони-крила;

далекобійні deepstrike-дрони.

Такі досягнення, як зазначив міністр, свідчать про новий рівень ефективності у співпраці між державою та національними виробниками.

Умєров додав, що підтримка вітчизняних підприємств залишатиметься стратегічним пріоритетом і у 2025 році.