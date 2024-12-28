ЗСУ далося зберегти контроль над стратегічними напрямками, західною частиною Чорного моря, та завдати значних втрат ворогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Скільки дронів отримали Збройні сили

Цього року зменшено військовий і промисловий потенціал агресора, у тому числі завдяки ударам високоточної зброї DeepStrike.

Одним із ключових досягнень року стало створення в ЗСУ Сил безпілотних систем. Постачання дронів збільшилося у 19 разів порівняно з попереднім роком, що дозволило знищувати противника значно ефективніше – кількість уражених цілей зросла у 3,7 раза.

Також підвищено терміни базової підготовки мобілізованих.

На нараді були визначені пріоритети на наступний рік, конкретизовано завдання для командування, а також розроблено шляхи розв'язання актуальних проблем.

Нагадаємо, за рік загальні втрати окупантів у бойових діях перевищили 421 тисячу осіб пораненими та вбитими. Як зазначив генерал Сирський, це рекордні втрати РФ за весь час вторгнення. Загальна кількість втрат агресора з моменту початку війни досягла приблизно 785 тисяч осіб.