Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова. Это произошло благодаря прорыву в производстве беспилотников.
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Дроны закрыли 96% потребностей военных
В 2024 году украинская оборонная промышленность сделала значительный прорыв, особенно в производстве дронов, которые достигли беспрецедентного масштаба.
96,2% – именно такую долю среди всех БпЛА для Сил обороны составили украинские дроны в этом году,
– подчеркнул Умеров.
По словам министра, благодаря государственным заказам отечественные производители смогли полностью удовлетворить ключевые потребности украинских защитников и уменьшить зависимость от поставок оборудования партнерами.
В этом году украинские предприятия изготовили:
- более 1,5 миллиона FPV-дронов (совместно с Госспецсвязи);
- ударные коптеры-бомберы;
- самолеты-камикадзе;
- разведывательные дроны-крылья;
- дальнобойные deepstrike-дроны.
Такие достижения, как отметил министр, свидетельствуют о новом уровне эффективности в сотрудничестве между государством и национальными производителями.
Умеров добавил, что поддержка отечественных предприятий будет оставаться стратегическим приоритетом и в 2025 году.