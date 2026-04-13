"Неудачная неделя": американцы высмеяли Венса, который ездил в Венгрию поддерживать Орбана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался под волной критики после визита в Венгрию, где поддерживал Виктора Орбана. Политики и пользователи соцсетей отметили, что у Вэнса "плохая неделя".

Венса постигла целая серия неудач на внешнеполитической арене. Об этом пишет "Главком".

За что американцы посмеялись над Вэнсом?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался под критикой после визита в Венгрию, где он поддерживал премьера Виктор Орбан, который потерпел поражение на парламентских выборах.

Важно! Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина вмешивалась в выборы в США и Венгрии, поддерживая демократов перед выборами 2024 года. Тогда он выразил поддержку Виктору Орбану, отметив, что его лидерство может быть образцом для Европы, и США будут поддерживать его переизбрание.

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Вэнс переживает "плохую неделю", поскольку его международные поездки, в частности в Венгрию и Пакистан, не дали ощутимых результатов. Он также вспомнил переговоры с Ираном, которые вице-президент возглавлял ранее.

К критике присоединился и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который заявил, что Вэнс выглядит "слабым" на международной арене. В то же время он поздравил венгров с результатами выборов, подчеркнув важность демократии и прав человека.

Пользователи соцсетей также вспомнили поездку Венса в Ватикан, где он встречался с Папой Франциском. Понтифик умер через несколько дней после этой встречи, что стало дополнительным поводом для обсуждений в сети.

