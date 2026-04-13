Венса постигла целая серия неудач на внешнеполитической арене. Об этом пишет "Главком".
За что американцы посмеялись над Вэнсом?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался под критикой после визита в Венгрию, где он поддерживал премьера Виктор Орбан, который потерпел поражение на парламентских выборах.
Важно! Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина вмешивалась в выборы в США и Венгрии, поддерживая демократов перед выборами 2024 года. Тогда он выразил поддержку Виктору Орбану, отметив, что его лидерство может быть образцом для Европы, и США будут поддерживать его переизбрание.
Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Вэнс переживает "плохую неделю", поскольку его международные поездки, в частности в Венгрию и Пакистан, не дали ощутимых результатов. Он также вспомнил переговоры с Ираном, которые вице-президент возглавлял ранее.
К критике присоединился и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который заявил, что Вэнс выглядит "слабым" на международной арене. В то же время он поздравил венгров с результатами выборов, подчеркнув важность демократии и прав человека.
Пользователи соцсетей также вспомнили поездку Венса в Ватикан, где он встречался с Папой Франциском. Понтифик умер через несколько дней после этой встречи, что стало дополнительным поводом для обсуждений в сети.
Что известно о неудачных переговорах Ирана и США, которые возглавлял Венс?
В Исламабаде состоялись трёхсторонние переговоры между США, Ираном и Пакистаном. Ключевым вопросом был контроль над Ормузским проливом, где Тегеран настаивал на единоличном контроле, а Вашингтон отверг эти требования.
Впоследствии Вэнс выступил с заявлением, что переговоры между США и Ираном в Пакистане о прекращении войны провалились из-за несогласия Ирана отказаться от ядерной программы. Однако, США оставили возможность для дальнейших переговоров, хотя Иран не принял предложенные "гибкие условия".
После долгих разговоров мирное соглашение заключить не удалось. Венс в США без результатов.