7 марта, 15:30
Обновлено - 15:56, 7 марта

Еще большая эксалация в Иране: Трамп анонсировал жесткие удары по районам, которые ранее не были целями

София Рожик
Основні тези
  • Дональд Трамп анонсировал новую волну атак на Иран, которая ожидается 7 марта, с целью полного уничтожения районов и групп, которые ранее не были целевыми.
  • Трамп отметил, что Иран извинился и сдался своим соседям из-за непрекращающихся нападений со стороны США и Израиля, впервые за тысячи лет проиграв странам Ближнего Востока.

Дональд Трамп дал понять, что война в Иране еще обострится. Он анонсировал "очень сильный удар".

Об этом говорится в соцсети Трампа Truth Social.

О чем говорится в новом заявлении Трампа по Ирану?

Похоже, новая волна атак на Иран ожидается уже 7 марта.

Под серьезным рассмотрением с целью полного уничтожения и неизбежной смерти из-за плохого поведения Ирана находятся районы и группы людей, которые до этого момента не рассматривались как целевые, 
– написал Трамп.

Он в своем заявлении напомнил, что Иран, который "ОЧЕНЬ сильно бьют", извинился и "сдался" своим ближневосточным соседям, пообещав, что больше не будет стрелять по ним.

Напомним, что президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед соседними странами за обстрелы. Он заявил о готовности прекратить их, если иранскую территорию не будут использовать для атак против Тегерана.

Трамп считает, что это обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля.

"Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это впервые за тысячи лет, когда Иран проиграл окружающим странам Ближнего Востока", – добавил американский президент.

Он заявил, что Иран больше не является "задирой Ближнего Востока".

