Если бы тот сопротивлялся: Трамп сказал, могли ли убить Мадуро

США провели успешную операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Трамп ответил, могли ли американцы при определенных условиях убить диктатора.

Мадуро пытался убежать от американских военных в свое защищенное помещение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Могли ли США убить Мадуро?

США провели успешную военную операцию в Венесуэле и задержали лидера страны Николаса Мадуро. У президента США Дональда Трампа на пресс-конференции спросили, могли ли американские военные убить Мадуро, если бы тот оказал сопротивление.

Это могло произойти. Он хотел добраться до безопасного места, но он не смог этого сделать, потому что мы были чрезвычайно быстрые,

– ответил Трамп.

По словам Трампа, в операции было задействовано много оппозиции в Венесуэле.

Если бы Мадуро даже смог закрыться в своем "защищенном помещении", то военным США, отмечает Трамп, понадобилось бы 47 секунд, чтобы проникнуть туда. Мадуро смог добежать до дверей своего укрытия, но не успел их закрыть.

"В его доме были стальные двери и так называемое безопасное помещение, полностью окружено сталью. Он даже не успел приблизиться к этому месту... Мы были готовы, у нас были мощные газовые резаки и все необходимое, чтобы прорезать сталь, но это не понадобилось", – рассказал Трамп в эфире Fox News.

