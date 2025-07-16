Франция и Чехия против закупки оружия у США для Украины: почему на самом деле это очень хорошо

Дональд Трамп предложил передать Украине оружие, но за него должна заплатить Европа. Если Германия и Скандинавские страны поддержали такую идею, то Франция и Чехия отказались. Однако это не является плохим сигналом, а наоборот.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Европа должна не только покупать, но и производить собственное оружие, что и будут делать эти две страны. В таком случае выгоду получат все – и Европа, и США, и США и Украина.

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Почему отказ Франции и Чехии является положительным сигналом?

Франция не присоединится к закупке американского оружия для Украины. Эммануэль Макрон сообщил, что Париж предпочитает укрепить европейскую оборонную промышленность через закупки в рамках Европейского Союза. Такую же позицию выразила Чехия – страна планирует поддержать Украину другими инициативами, в частности обеспечивать боеприпасами.

Это хорошие инициативы, и Макрон, и Чехия делают правильно. Те страны, которые могут производить или покупать вооружение у себя, именно так должны делать. Это должно распространиться на всю Европу,

– подчеркнул Свитан.

Полковник запаса ВСУ отметил, что Франция является сильной страной в контексте ВПК. Она может защитить Европу, если этого не сделают США. Это дает возможность европейским странам чувствовать себя свободнее и принимать важные решения. Такая же ситуация с Чехией – инициатива по боеприпасам очень помогла украинским защитникам в прошлом году.

Свитан отметил, что здесь также стоит смотреть на риторику Трампа, который может пообещать что-то, но не выполнить. Поэтому хорошо, что в Европе есть страны, которые способны самостоятельно обеспечить себя и Украину оружием. Между тем другие страны, которые не имеют возможности производить у себя оружие, но имеют достаточно финансов, могут покупать вооружение в США.

А оружие нам передадут даже не США, а страны, в которых оно лежит десятилетиями. Поэтому это выгодно всем – нам передают это, а себе покупают новое американское,

– подытожил он.

Напомним, что Макрон объявил об увеличении оборонного бюджета на 3,5 миллиарда евро в 2026 году и еще на 3 миллиарда в 2027 году. Это позволит достичь уровня оборонного бюджета в 64 миллиарда евро уже к 2027 году – на три года раньше запланированного.