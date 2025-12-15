Европа должна быть готова к худшему сценарию: в The Times назвали причину

Время, когда Европа могла позволить себе промедление, стремительно истекает. После начала второго президентского срока Дональда Трампа и фактического разрушения привычной трансатлантической системы безопасности европейские страны оказались перед необходимостью быстрой адаптации к новой реальности.

Речь идет о четких решениях и, что более важно, конкретных действиях на международной арене вместо традиционной обеспокоенности. Соответствующее мнение высказали в редакции The Times, передает 24 Канал.

Почему Европа должна остерегаться худшего?

Военные бюджеты европейских стран в ответ на геополитические вызовы начали расти, риторика их лидеров стала жестче, а на дипломатическом уровне появился новый формат сотрудничества. Речь идет о "Коалиции желающих", созданную в частности для противостояния российской агрессии в войне

Впрочем, как отмечают в The Times, ситуация только усложняется. Вашингтон продолжает продвигать идею территориальных уступок Украины России ради прекращения войны.

Заметим, что это шаг, который фактически вознаградил бы агрессию Владимира Путина и мог бы иметь разрушительные политические последствия для украинского руководства.

Дополнительным сигналом тревоги стало заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который предупредил о реальной угрозе масштабного противостояния между Россией и Западом.

По его словам, Европе следует быть готовой к войне уровня той, которую пережили предыдущие поколения. Хотя такие слова могут казаться преувеличением, Рютте отметил, что наступил момент сложных решений и мучительных жертв.

В ближайшее время Европе также придется определиться с судьбой замороженных российских государственных активов на сумму около 210 миллиардов евро.

Идею их конфискации поддерживает Великобритания, однако ключевые суммы – около 180 млрд евро – хранятся в Бельгии, которая опасается юридических последствий и возможных ответных шагов со стороны Москвы. Осторожную позицию занимают и другие страны, в частности Италия.

Критики конфискации предостерегают, что такой шаг может противоречить законодательству ЕС и создать опасный прецедент для иностранных инвесторов. В то же время отказ от решительных действий также имеет свою цену, ведь эти средства могли бы стать мощной финансовой опорой для Украины, тем временем альтернативные источники такой помощи найти будет крайне сложно.

Даже вне темы активов перед Европой стоит ключевой вопрос – способна ли она действовать быстро, смело и согласованно, или же внутренние споры и национальные амбиции снова возьмут верх.

Кстати, Кремль давно воспринимает Европу как слабую и нерешительную, и, как отмечает The Times, риторика Трампа в последнее время только подкрепляет такое представление.

В случае полного сворачивания американских гарантий безопасности восточный фланг Европы может стать уязвимым к новой агрессии России, а сама система сдерживания НАТО, вероятно, пошатнется.

Самый радикальный, но одновременно реалистичный сценарий предусматривает размещение европейских войск в Украине и масштабные инвестиции в вооружение, что неизбежно будет означать рост оборонных расходов и налоговой нагрузки.

Редакция The Times заключает, что единственный шанс избежать худшего развития событий – это решительные и скоординированные действия. Европа должна доказать России, США и самой себе, что способна отстаивать собственную безопасность и принципы, если обстоятельства этого потребуют.

Роль Европы в урегулировании войны в Украине