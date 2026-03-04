Над Кувейтом местный пилот по ошибке открыл "дружественный огонь" по трем американским F-15

Над Кувейтом 2 марта местный пилот по ошибке сбил три американских истребителя F-15. Сейчас причина инцидента расследуется.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на трех осведомленных лиц.

Что известно о трех сбитых истребителях F-15?

Как отмечает один из американских чиновников, пилот F/A-18 выпустил три ракеты по американским самолетам F-15. Все самолеты упали, но пилотам удалось выжить – они катапультировались.

Американские истребители случайно сбили после того, как иранские дроны залетели в воздушное пространство Кувейта. Один из них ударил по тактическому оперативному центру в торговом порту. Из-за этого погибли 6 американских военнослужащих.

По словам издания, официальные лица были в напряжении после ударов. Поэтому самолеты, которые обнаружили радары, еще больше их озадачили. Из-за этого открыли огонь.

Представитель Центрального командования США отказался от комментариев. Инцидент продолжают расследовать, поэтому настоящая причина может оказаться другой.

Что ранее заявляли о сбитых истребителях F-15?