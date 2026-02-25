Укр Рус
Геополитика Америка Из "файлов Эпштейна" исчезли ключевые показания против Трампа: его обвиняли в насилии
25 февраля, 20:11
Из "файлов Эпштейна" исчезли ключевые показания против Трампа: его обвиняли в насилии

Полина Буянова
  • В "файлах Эпштейна" отсутствуют три интервью женщины, которая обвинила Трампа в сексуальном насилии и свидетельствовала об издевательствах со стороны Эпштейна.
  • Минюст США утверждает, что все документы, которые подлежали обнародованию, были опубликованы, а отсутствующие файлы являются дублями или конфиденциальными.

В "файлах Эпштейна", обнародованных Министерством юстиции, отсутствуют десятки интервью свидетелей ФБР. Среди них, в частности, три интервью, связанные с женщиной, которая обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии.

Об этом говорится в материале CNN.

Что именно исчезло из "файлов Эпштейна"?

Журнал доказательств, предоставленный адвокатам сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл, содержит серийные номера примерно 325 записей интервью свидетелей ФБР. Однако, как отмечается в обзоре CNN, более 90 из этих записей, то есть более четверти списка, не доступны на сайте Министерства юстиции.

Среди отсутствующих записей – три интервью женщины, которая сообщила, что Эпштейн неоднократно издевался над ней с примерно 13 лет, а также обвинила Трампа в сексуальном насилии.

Демократ Роберт Гарсия, член Комитета по надзору Палаты представителей выразил сомнение в полноте публикаций и то, ли придерживалась ли администрация Трампа закона о публикации материалов по делу Эпштейна.

У нас есть выживший человек, который выдвинул серьезные обвинения против президента. Но существует ряд документов, среди которых, похоже, есть возможные интервью ФБР с этой женщиной, которых на самом деле нет, к которым мы не имеем доступа, 
– объяснил Гарсия.

Стоит отметить, что ранее Трамп постоянно отрицал любые правонарушения, связанные с делом Эпштейна. В своем заявлении Белый дом назвал обвинения "ложными и сенсационными".

Тем временем в Минюсте США отрицали удаление материалов и заявили, что все документы, которые подлежали обнародованию, были опубликованы. Отсутствующие файлы, по словам представителей ведомства, являются дублями, конфиденциальными или такими, касающиеся действующего расследования.

Кто фигурирует в файлах?

  • В так называемых файлах Эпштейна фигурирует немало известных и влиятельных людей. Среди них норвежская принцесса Метте-Марит, гендиректор Всемирного экономического форума Борге Бренде и бывший министр иностранных дел Норвегии.
     

  • Не исключением стал и Дональд Трамп. Его имя упоминается в переписке Эпштейна более 3000 раз
     

  • Недавно в Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, родного брата короля Чарльза III, по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Также он появлялся в "файлах Эпштейна".