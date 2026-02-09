Эпштейн имел планы на Путина: CNN раскрыло тайную переписку

Джеффри Эпштейн на протяжении многих лет пытался выйти на высшее руководство России. В частности, на президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом говорится в новых документах Министерства юстиции США, которые проанализировало издание CNN.

Как Эпштейн пытался выйти на Путина и Лавлова?

Согласно переписке, в июне 2018 года Эпштейн обратился к норвежскому политику Торбьерну Ягланду, который на тот момент возглавлял Совет Европы. Он предложил передать Путину, что Лавров мог бы "получить информацию", пообщавшись с ним.

В письме Эпштейн упомянул бывшего постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который, по его словам, ранее регулярно встречался с ним в Нью-Йорке.

Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров мог получить информацию, поговорив со мной. Виталий Чуркин раньше так делал, но он умер (в 2017 году – 24 Канал)?!

– написал Эпштейн.

Американский финансист говорил, что был бы "рад встретиться с Путиным на два – три часа".

Ягланд в ответ сообщил, что планирует встретиться с помощником Лаврова и передать это предложение. Эпштейн, в свою очередь, похвалил Чуркина, заявив, что тот "понял Трампа после наших разговоров", и добавил: "Он должен что-то получить, это так просто".

Норвежская прокуратура уже начала расследование в отношении Ягланда. По словам его адвоката, политик будет сотрудничать со следствием, однако отрицает нарушение закона.

Документы также свидетельствуют, что контакты Эпштейна с российскими чиновниками начались задолго до этого. В частности, еще в 2013 году он писал бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Бараку о планах Ягланда встретиться с Путиным в Сочи и интересовался возможностью собственной встречи с российским президентом. В одном из писем Эпштейн отмечал, что мог бы объяснить Путину, как Россия может поощрять западные инвестиции.

Из интересного, Эпштейн указывал на свои связи с основателем Microsoft Биллом Гейтсом для подчеркивания собственного влияния. В то же время сам Гейтс отрицал любые противозаконные действия, связанные с Эпштейном.

В то же время в документах нет подтверждений того, что такая встреча действительно состоялась. Сам Эпштейн в переписке неоднократно признавал, что лично с Путиным не встречался.

Новая публикация писем вызвала новую волну предположений относительно мотивов Эпштейна. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна начнет расследование возможных связей финансиста с российскими спецслужбами. По его словам, все больше информации в международной прессе указывает на подозрения, что скандал вокруг Эпштейна мог быть связан с деятельностью российской разведки.

Что говорят в Кремле относительно связи с Эпштейном?

В Кремле эти утверждения отвергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о контроле Эпштейна российскими спецслужбами "не заслуживает серьезного отношения", и посоветовал журналистам не тратить время на такие расследования.

В то же время эксперты, опрошенные CNN, отмечают, что обнародованные документы не содержат прямых доказательств сотрудничества Эпштейна с российской разведкой. По их мнению, переписка скорее свидетельствует о его стремлении общаться с влиятельными политиками и позиционировать себя как неформального геополитического посредника.

Также документы подтверждают, что Эпштейн посещал Россию и поддерживал контакты с отдельными российскими бизнесменами и чиновниками. Однако прямых доказательств того, что ему удалось наладить стабильные связи с Кремлем или лично с Путиным, в материалах Министерства юстиции нет.

Интересно, что общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус предположил в эфире 24 Канала, что Джеффри Эпштейн, сам того не подозревая, в попытке заработать денег действительно мог работать на Путина. Ведь Кремль стремился иметь компромат на западных политиков.

Как еще Эпштейн связан с Россией?