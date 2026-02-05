Об этом в интервью 24 Каналу отметил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, предположив, что Эпштейн, сам того не подозревая, в попытке заработать денег действительно мог работать на Путина.

Эпштейн мог коммуницировать с Путиным

В файлах Эпштейна оказалось немало известных людей, в частности западных политиков, вокруг чего разворачиваются скандалы. Борис Пинкус отметил, что сейчас в США уклон от вопросов аморальности чиновников и бизнесменов, чьи имена фигурируют в обнародованных данных, идет к теме КГБ-шного влияния Путина во всей этой истории. Электронные письма, связанные с делом Эпштейна, которые теперь стали публичными, указывают на его связь с главой Кремля.

"Путин этого не хотел, чтобы его имя и упоминания о России там фигурировали. Ведь он прекрасно знает, сколько у него врагов в США и кто мог бы этим воспользоваться. Ему бы этого очень не хотелось. И он понимает, что из-за этого будет расти давление на Трампа, его будут упрекать тем, с кем он имеет дело", – озвучил Пинкус.

Может ли Кремль иметь компромат на Трампа?

Общественный деятель убежден, что если предположить, что Россия действительно причастна ко всему этому и располагает компромат на Трампа, который захочет использовать, чтобы навредить ему, то это бесполезно. Он подчеркнул, что американского лидера "потопить" невозможно. Пинкус напомнил, что даже перед выборами, когда ему было выдвинуто более 30 обвинений, это не помешало ему стать президентом.

Даже его критики говорят, что нет доказательств, что он был на острове Эпштейна. Электронная почта и письма не являются свидетельством для начала следственных процессов. Адвокаты и прокуроры указывают на то, что этого недостаточно. Нужны более весомые доказательства,

– озвучил Пинкус.

Он подчеркнул, что даже ближайшая подруга Эпштейна, Гислейн Максвелл, которую суд США признал виновной в том, что она помогала ему в совершении сексуального насилия над несовершеннолетними, также заявляла, что Дональда Трампа на его острове утех не было.

"Мы сегодня больше заинтересованы в другом – в роли Путина во всей этой истории. Была цель – уничтожить общество изнутри, каждого из политиков держать на привязи, иметь компромат. Если кто-то пикнет – то угрожать, что все будет слито на публику. Вот такое у него есть оружие и оно до сих пор работает. Даже если Трамп в то время на это не клюнул, то сегодня клюет на приманку Путина", – подытожил Пинкус.

Что известно о следе России в деле Эпштейна?