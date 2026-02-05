Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, припустивши, що Епштейн, сам того не підозрюючи, у спробі заробити грошей дійсно міг працювати на Путіна.

Епштейн міг комунікувати з Путіним

У файлах Епштейна опинилось чимало відомих людей, зокрема західних політиків, довкола чого розгортаються скандали. Борис Пінкус наголосив, що наразі в США уклін від питань аморальності посадовців та бізнесменів, чиї імена фігурують в оприлюднених даних, йде до теми КДБ-шного впливу Путіна у всій цій історії. Електронні листи, пов'язані зі справою Епштейна, які тепер стали публічними, вказують на його зв'язок з очільником Кремля.

"Путін цього не хотів, аби його ім'я та згадки про Росію там фігурували. Адже він прекрасно знає, скільки в нього ворогів в США і хто міг би цим скористатися. Йому б цього дуже не хотілося. І він розуміє, що через це буде зростати тиск на Трампа, йому дорікатимуть тим, з ким він має справу", – озвучив Пінкус.

Чи може Кремль мати компромат на Трампа?

Громадський діяч переконаний, що якщо припустити, що Росія дійсно причетна до всього цього і має в своєму розпорядженні компромат на Трампа, який захоче використати, аби нашкодити йому, то це марна справа. Він наголосив, що американського лідера "потопити" неможливо. Пінкус нагадав, що навіть перед виборами, коли йому було висунуто понад 30 звинувачень, це не завадило йому стати президентом.

Навіть його критики кажуть, що немає доказів, що він був на острові Епштейна. Електронна пошта і листи не є свідченням для початку слідчих процесів. Адвокати й прокурори вказують на те, що цього недостатньо. Потрібні більш вагомі докази,

– озвучив Пінкус.

Він підкреслив, що навіть найближча подруга Епштейна, Гіслейн Максвелл, яку суд США визнав винною в тому, що вона допомагала йому у здійсненні сексуального насильства над неповнолітніми, також заявляла, що Дональда Трампа на його острові втіх не було.

"Ми сьогодні більше зацікавлені в іншому – в ролі Путіна у всій цій історії. Була ціль – знищити суспільство зсередини, кожного з політиків тримати на прив'язі, мати компромат. Якщо хтось пікне – то погрожувати, що все буде злито на публіку. Ось така в нього є зброя і вона досі працює. Навіть якщо Трамп у той час на те не клюнув, то сьогодні клює на приманку Путіна", – підсумував Пінкус.

Що відомо про слід Росії у справі Епштейна?