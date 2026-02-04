Фото из сети вызвали слухи, что мэр Нью-Йорка является сыном Эпштейна: так ли это на самом деле

В соцсетях распространили несколько фотографий Зохрана Мамдани вместе с Эпштейном. Оказалось, что изображения которые распространили в интернете созданы с помощью искусственного интеллекта.

Изображения возникли на аккаунте, обозначенном как пародия, после того, как Министерство юстиции обнародовало огромное количество новых файлов Эпштейна. Об этом сообщили в Washington Post.

Смотрите также Должна отвечать за содеянное, – экс-супруга Билла Гейтса о его связи с Эпштейном

Что известно о ложных фото?

На фейковых фото было изображено мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в детстве и его мать, Миру Наир, вместе с Джеффри Эпштейном и его доверенным лицом Гислен Максвелл, а также другими известными публичными лицами.

Изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта. Все они содержат цифровой водяной знак, который их идентифицирует как таковые, и впервые появились на пародийном аккаунте,

– отметили в издании.

Другие ложные изображения, созданные искусственным интеллектом, изображают Мамдани младенцем, которого держит на руках Наир, позируя рядом с Эпштейном, Максвеллом и Безосом.

Фейковое фото на котором изображены Мира Наир и маленький Мамдани / скриншот

Фото создано искусственным интеллектом / скриншот

Аккаунт, который первым опубликовал изображение, описывает себя как "мемовный механизм на базе искусственного интеллекта", который использует искусственный интеллект для создания мемов, песен, историй и визуальных элементов. После того как фотографии начали распространяться, аккаунт признал, что использовал искусственный интеллект для их генерации.

Черт возьми, вы, ребята, потерпели неудачу. Я намеренно сделал его ребенком, что технически означает, что этому фото 34 года,

– отмечается в сообщении.

Эти изображения привели к появлению связанных с ними ложных фактов, которые распространились в Интернете. Например, что Эпштейн является отцом Мамдани. Это неправда, потому что отцом Мамдани является Махмуд Мамдани, профессор антропологии Колумбийского университета.

Последние новости об обнародованных файлах Эпштейна