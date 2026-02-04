Фото из сети вызвали слухи, что мэр Нью-Йорка является сыном Эпштейна: так ли это на самом деле
- Фото мэра Нью-Йорка с Джеффри Эпштейном были созданы искусственным интеллектом и распространены в соцсетях.
- Изображения появились на пародийном аккаунте после публикации новых файлов Эпштейна Министерством юстиции.
В соцсетях распространили несколько фотографий Зохрана Мамдани вместе с Эпштейном. Оказалось, что изображения которые распространили в интернете созданы с помощью искусственного интеллекта.
Изображения возникли на аккаунте, обозначенном как пародия, после того, как Министерство юстиции обнародовало огромное количество новых файлов Эпштейна. Об этом сообщили в Washington Post.
Смотрите также Должна отвечать за содеянное, – экс-супруга Билла Гейтса о его связи с Эпштейном
Что известно о ложных фото?
На фейковых фото было изображено мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в детстве и его мать, Миру Наир, вместе с Джеффри Эпштейном и его доверенным лицом Гислен Максвелл, а также другими известными публичными лицами.
Изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта. Все они содержат цифровой водяной знак, который их идентифицирует как таковые, и впервые появились на пародийном аккаунте,
– отметили в издании.
Другие ложные изображения, созданные искусственным интеллектом, изображают Мамдани младенцем, которого держит на руках Наир, позируя рядом с Эпштейном, Максвеллом и Безосом.
Фейковое фото на котором изображены Мира Наир и маленький Мамдани / скриншот
Фото создано искусственным интеллектом / скриншот
Аккаунт, который первым опубликовал изображение, описывает себя как "мемовный механизм на базе искусственного интеллекта", который использует искусственный интеллект для создания мемов, песен, историй и визуальных элементов. После того как фотографии начали распространяться, аккаунт признал, что использовал искусственный интеллект для их генерации.
Черт возьми, вы, ребята, потерпели неудачу. Я намеренно сделал его ребенком, что технически означает, что этому фото 34 года,
– отмечается в сообщении.
Эти изображения привели к появлению связанных с ними ложных фактов, которые распространились в Интернете. Например, что Эпштейн является отцом Мамдани. Это неправда, потому что отцом Мамдани является Махмуд Мамдани, профессор антропологии Колумбийского университета.
Последние новости об обнародованных файлах Эпштейна
Принцесса Метте-Марит попала в скандал из-за связей с Джеффри Эпштейном. Кроме этого, королевская семья Норвегии сталкивается с дополнительными проблемами из-за суда над сыном Метте-Марит.
Трамп призвал прекратить сосредотачивать внимание на деле Эпштейна и воздержался от комментариев по поводу жалоб жертв. По его мнению, стране "пора двигаться дальше".
Бывший министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак признал свое общение с Эпштейном ошибкой. Он заявил, что не знал о его сексуальных преступлениях.