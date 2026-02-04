Зображення виникли на обліковому записі, позначеному як пародія, після того, як Міністерство юстиції оприлюднило величезну кількість нових файлів Епштейна. Про це повідомили в Washington Post.

Дивіться також Має відповідати за скоєне, – ексдружина Білла Гейтса про його зв'язок з Епштейном

Що відомо про неправдиві фото?

На фейкових фото було зображено мера Нью-Йорка Зохрана Мамдані в дитинстві та його матір, Міру Наїр, разом із Джеффрі Епштейном та його довіреною особою Гіслен Максвелл, а також іншими відомими публічними особами.

Зображення були створені за допомогою штучного інтелекту. Усі вони містять цифровий водяний знак, який їх ідентифікує як такі, і вперше з’явилися на пародійному акаунті,

– зазначили у виданні.

Інші неправдиві зображення, створені штучним інтелектом, зображують Мамдані немовлям, якого тримає на руках Наїр, позуючи поряд з Епштейном, Максвеллом та Безосом.

Фейкове фото на якому зображено Міру Наїр та маленького Мамдані / скриншот

Фото створене штучним інтелектом / скриншот

Акаунт, який першим опублікував зображення, описує себе як "мемовний механізм на базі штучного інтелекту", який використовує штучний інтелект для створення мемів, пісень, історій та візуальних елементів. Після того як світлини почали поширюватися, акаунт визнав, що використав штучний інтелект для їхньої генерації.

Чорт забирай, ви, хлопці, зазнали невдачі. Я навмисно зробив його дитиною, що технічно означає, що цьому фото 34 роки,

– зазначається в повідомленні.

Ці зображення призвели до появи пов'язаних з ними неправдивих фактів, які поширилися в Інтернеті. Наприклад, що Епштейн є батьком Мамдані. Це неправда, бо батьком Мамдані є Махмуд Мамдані, професор антропології Колумбійського університету.

Останні новини про оприлюднені файли Епштейна