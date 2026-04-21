Фицо просит Польшу о пролете в Москву на парад Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует лететь на парад в Москве 9 мая через Польшу, поскольку ранее получил отказ от балтийских стран.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Польши Мацея Вевюра.

Как Фицо хочет лететь в Москву?

Представитель внешнедипломатического ведомства сообщил, что Польша получила запрос от Братиславы на разрешение для пролета самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад, который состоится 9 мая.

По данным издания, Варшава сейчас анализирует соответствующий запрос.

Кто ранее отказал Фицо?

Министр иностранных дел Эстонии Цахкна ранее заявил, что его страна не даст разрешение на использование своего воздушного пространства для полетов в Россию. Аналогичную позицию также продемонстрировали Латвия и Литва.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно поблагодарил страны за это решение. Он похвалил их "решительную" позицию и призвал другие государства последовать примеру Эстонии, Литвы и Латвии из-за агрессии России.

Если кто-то забыл, Россия до сих пор ведет захватническую войну против Украины, создавая прямые угрозы безопасности Европы и международному порядку. Крепкое и постоянное давление должно продолжаться,

– писал он в Х.

Напомним, что в 2025 году балтийские страны тоже не пропустили самолет словацкого премьера в Москву через свое воздушное пространство, из-за чего он был вынужден лететь через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и Россию.

Сам Роберт Фицо, реагируя на вышеупомянутое решение Эстонии, Литвы и Латвии, подтвердил информацию о запрете использования их воздушного пространства и заявил о намерении искать другие маршруты для полета.

