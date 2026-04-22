"Украинские обещания не имеют веса": Фицо цинично прокомментировал открытие "Дружбы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что странам не стоит радоваться открытию нефтепровода "Дружба". Он цинично отметил, что "украинские обещания не имеют никакого веса".

Премьер подчеркнул, что доверие между его страной и Украиной "очень подорвано" из-за нефтепровода "Дружба". Об этом Фицо сообщил в фейсбуке.

Что Фицо сказал об открытии "Дружбы" и Украине?

Фицо в начале напомнил, что Правительство Словакии не поддержало заем для Украины и не принимает в нем участия, как и Венгрия и Чехия. Он отметил, что соответствующее решение было принято в рамках ЕС законным путем.

Премьер отметил, что отношения между Украиной и Словакией существенно ухудшились из-за нефтепровода.

Что произойдет, или это так будет, или не будет. Очень нарушено и подорвано доверие между Словакией и Украиной, относительно способности выполнять обещания, которые кто-то дает,

– заявил Фицо.

Он считает, что после разблокирования 90-миллиардного займа, прекращение поставок нефти якобы снова может начаться. Фицо обвиняет в этом именно Украину и отмечает, что это – вопрос не идеологии, а "экономической целесообразности и энергетической безопасности".

Фицо сообщил, что поставки нефти через нефтепровод "Дружба" является очень важным процессом для региона, в котором расположена страна.

