Пока Европа и США размышляют, какое оружие посылать для помощи в войне против России, Украина активно развивает собственное производство ракет и дронов. Киев сочетает старые технологии с IT-знаниями, чтобы разорвать "оковы" зависимости от западной поддержки. Последняя отечественная разработка - крылатая ракета "Фламинго", которая даже лучше "Томагавков", которые Трамп никак не решается предоставить украинцам.

"Фламинго" преодолевает расстояние в 3000 километров, летит со скоростью 900 километров в час и переносит взрывчатку весом более тонны. Эту ракету уже применяют для ударов вглубь России, передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Чем "Фламинго" лучше "Томагавк"?

Украинская ракета оснащена ракетным двигателем и турбореактивным двигателем советских времен, который прикручен сверху. Некоторые из этих двигателей буквально выкопали со свалок.

Она имеет вдвое большую дальность, чем американский "Томагавк", несет вдвое больший заряд взрывчатки и стоит примерно столько же. Но главное преимущество – эту ракету Украина может использовать самостоятельно, без всяких ограничений от союзников.

Справка: Великобритания и Франция длительное время ограничивали использование своих ракет Storm Shadow, позволяя бить ими по российским целям только на территории Украины. США также устанавливали ограничения на удары ракетами ATACMS по территории России. Сейчас Вашингтон до сих пор не разрешил Киеву использование ""Томагавков", которые Европа готова была оплатить.

""Фламинго" Киев может запускать по любой цели, которую посчитает нужным.

Из-за неопределенности с поставками западного оружия Владимир Зеленский заявил, что Украина теперь производит около 60% вооружений самостоятельно.

Кроме ракет "Фламинго", Fire Point производит дроны FP1 и FP2 типа "Шахед" меньшей дальности.

FP1 уже неоднократно использовали для атак даже в районе Москвы. FP2, имеющие боевую часть 150 килограммов, иногда путают с американскими ракетами из-за мощности взрыва. Их преимущество – дешевизна и скорость изготовления: крылья печатают за несколько часов, а корпус формируют за 30 минут из пластика и углеродных волокон.

Дроны склеивают с помощью карбоновых принтеров, оснащают двигателями от газонокосилок и используют навигационные системы с открытым кодом. На электронике не экономят – она должна выдерживать российские системы радиопомех.

FP1 и FP2 стоят около 50 тысяч долларов за единицу. Для сравнения, новые российские "Шахеды" могут стоить от 80 до 250 тысяч долларов. Для Украины ценовая конкуренция – критически важна. ЕС, главный союзник Киева, имеет экономику в 9 раз большую, чем российская, и вчетверо большие финансовые возможности. Союзники могут превзойти Россию расходами, но пока этого не сделали.

Сколько раз Украина била "Фламинго" по России?