Важный момент для Украины: эксперты спрогнозировали, чего ждать от переговоров в Давосе

Украинская делегация примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится с 19 по 23 января. На нем Украина представит план восстановления и гарантии безопасности.

По данным иностранных СМИ, на форуме на форуме состоится встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Специально для 24 Канала эксперты спрогнозировали, чего ждать от переговоров в Давосе и удастся ли достичь подписания мирного соглашения.

Могут ли окончательно подписать мирное соглашение в Давосе?

По мнению политолога, руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, окончательного подписания мирного соглашения о завершении войны России против Украины в Давосе ожидать не стоит. Зато там могут снова публично заявить о гарантиях безопасности для Украины – по примеру ранее принятой парижской декларации.

Ключевые и наиболее чувствительные вопросы – территориальный и ситуация вокруг Запорожской АЭС – остаются фактически нерешенными. Именно они составляют условные 10% мирного плана, без которых говорить о финальном соглашении невозможно,

– сказал Чаленко.

Политолог напомнил, что в результате многосессионной работы в Париже, в частности с учетом американской декларации, в начале января спецпредставители США Стив Уиткофф и Джарет Кушнер передали наработанные документы представителю России Кириллу Дмитриеву. Впрочем, Москва до сих пор не предоставила официального ответа – его ожидают до конца января.

"Думать о каком-то сложившемся ходе в рамках двусторонней коммуникации с США тоже не стоит. Вашингтон вынужден опираться на позицию Москвы – готов ли Кремль согласиться с условиями для завершения войны", – отметил Чаленко.

В то же время события последнего времени, по словам эксперта, являются четкой демонстрацией отсутствия согласия со стороны России.

У Кремля нет восприятия того, что войну нужно завершать на компромиссных условиях,

– отметил он.

Именно поэтому, считает политолог, в Давосе скорее всего сосредоточатся на теме послевоенного восстановления Украины, которая сейчас является наиболее проработанной на международном уровне.

В то же время открытым остается вопрос гарантий безопасности. Чаленко обратил внимание: хотя раньше казалось, что по ним достигнуто понимание, новые сигналы от европейских лидеров вызывают беспокойство.

Чего ждать от переговоров?

В Давосе ожидают приезда Владимира Зеленского и вероятный разговор с Дональдом Трампом на полях форума. Хотя Владимир Путин участвовать не будет, война России против Украины станет одной из ключевых тем для мировых элит.

Политолог Олег Саакян предостерег от завышенных ожиданий. По его словам, Давос – это площадка для публичной игры, где быстрых решений не принимают, а Украине важно грамотно подать себя.

Трамп перед переговорами часто снижает значение оппонента, чтобы усилить собственную позицию. Поэтому Киев делает ставку на экономический пакет, пытаясь показать Украину не просителем, а привлекательным объектом для инвестиций. Трампа не стоит ждать стабильных и долгосрочных договоренностей,

– подчеркнул Саакян.

На направлении безопасности европейцы будут пытаться убедить США в необходимости гарантий для Украины. Однако, по словам политолога, "железобетонных" обязательств от Вашингтона ожидать не следует – Трамп избегает конкретики и длинных обещаний.

Саакян подчеркнул, что Европа критически заинтересована в способности Украины сдерживать Россию, ведь это непосредственно влияет на безопасность континента. Именно поэтому европейские лидеры стремятся удержать США в процессе и не допустить сценария, при котором ответственность за войну полностью переложат на ЕС.

Что скрывают заявления Трампа о затягивании мирного соглашения?

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы именно Владимир Зеленский затягивает заключение мирного соглашения. Впрочем, такая риторика со стороны американского лидера не является чем-то исключительным – ранее он уже делал заявления, которые могли восприниматься как выгодные Кремлю. Однако ситуация значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Политтехнолог Аббас Галлямов отметил, что Владимиру Путину не стоит спешить с оптимистическими выводами. По его словам, подобные заявления Трампа являются частью продуманной тактики в отношениях с российским диктатором.

Администрация Джо Байдена делала ставку на постоянное давление на Кремль, однако это не привело к завершению войны. Именно поэтому Трамп выбрал другой подход – так называемую модель "кнута и пряника",

– напомнил политтехнолог.

По словам Галлямова, на начальном этапе Трамп демонстрировал более мягкую позицию в отношении Путина, надеясь стимулировать его к уступкам. Однако со временем стало понятно, что российский диктатор не готов менять свою позицию. Поэтому уже с августа, кроме положительных сигналов, начали появляться и более жесткие шаги.

К теме! Президент Владимир Зеленский и премьер Польши Дональд Туск ответили на заявления Дональда Трампа, подчеркнув, что нежелание завершать войну демонстрирует именно Россия. Зеленский подчеркнул, что Украина не блокирует мирный процесс, а Туск заявил, что Кремль отверг мирный план США.

