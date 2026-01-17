Неожиданный сигнал из Парижа: эксперт объяснил, почему Франция рассматривает выход из НАТО

Французский парламент рассмотрит резолюцию о выходе страны из НАТО. Левые депутатские силы таким образом демонстрируют свое недовольство действиями США.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк озвучил 24 Каналу мнение, что Франция из НАТО не выйдет, хотя такой прецедент уже был.

Какое решение примут во Франции?

Романюк рассказал, что Франция уже выходила из военного блока НАТО, оставаясь в политическом. Это было в 1966 году, когда президентом был Де Голь. Только в 2009 году по случаю 60-летия образования НАТО, когда президентом был Саркози, НАТО вернуло Францию в военный блок.

Прецедент есть. Греция выходила в знак протеста, когда Турция напала на Кипр и его разделили на 2 части. Греция считала, что НАТО не отреагировало так, как должно было отреагировать. Теоретически выход из НАТО возможен, как выход из Евросоюза, как Великобритания оттуда вышла,

– отметил председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Он продолжил, что во французском парламенте сейчас около 650 депутатов. И даже, если там 10% настолько ненормальных, например конгрессмен-республиканец, который готовит законопроект о выходе США из НАТО, то ненормальные есть в каждой стране.

Что ждет НАТО?

По словам председателя общественной организации "Украина в НАТО", пока президентом Франции является Макрон, это абсолютно нереалистично. Однако это безусловно организованная деятельность подыгрывания Кремлю. Впрочем никто из НАТО выходить не будет.

"Трамп не навсегда президент США. Это еще максимум 3 года. Промежуточные выборы будут в ноябре через 10 месяцев. Республиканцы потерпят полное катастрофическое поражение. Демократы получат победы и в Конгресс, и в Сенат скорее всего", – заметил Романюк.

По его мнению, они загонят Трампа "в стойло". Он больше не будет чудить. Он не нападет на Гренландию. Хотя США этого и так не сделают. Они хотят ее купить. Сделать так, чтобы Дания и Гренландия сдались под психологическим давлением США, но Трамп не будет иметь разрешение от Конгресса начать военную агрессию.

Франция и Канада уже заявили, что они готовы защищать суверенитет Дании, как члена НАТО, выполнять 5 статью Вашингтонского договора, защищать территориальную целостность каждого члена НАТО. Это очень тревожный сигнал,

– подчеркнул председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Он добавил, что никто не выйдет из НАТО. Все дождутся, что Трампа не будет, все дождутся промежуточных выборов. Тогда в США станет все понятно. Трампу объявят импичмент по уголовным статьям, и он станет настоящей "хромой уткой" и не сможет ничего чудить.

