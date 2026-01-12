В Париже недавно состоялась очередная и очень важная встреча "коалиции желающих", в ходе которой был принят ряд важных решений. Самым же главным стала финализация многолетней дискуссии о европейских войсках в Украине как гарантий безопасности для нашей страны и инструмента поддержания длительного мира. Все это нашло отражение в Парижской декларации.

Насколько она наполнена реальностью, когда ждать в Украине дружественных иностранных военных, в каком статусе и количестве – читайте в материале 24 Канала. В этом нам помог разобраться руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Почему саммит в Париже стал таким важным для Украины?

Саммит "коалиции желающих" 6 января 2026 года стал не только очередным протокольным мероприятием, где можно сделать красивые фото и собрать электоральные баллы, но и важным этапным событием в сфере европейской безопасности.



Заседание Коалиции демонстрирует единство и решимость Европы / Фото Офис Президента

Подписанная по его итогам Парижская декларация – это финализация многолетних споров, размышлений, страхов и преодоление комплексов.

В начале процесса был так называемый План Макрона о размещении в Украине миротворцев из стран Запада. Впоследствии к лоббистам идеи присоединился британский премьер Кир Стармер, позже – новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который согласился взять на себя основное бремя финансирования миссии.

Далее шло формирование государств, которые решатся противодействовать абсолютно реальной и вполне экзистенциальной угрозе для Европы со стороны России.

Наконец в начале 2026 государства определились со своим ролями и зафиксировали это на бумаге. Сейчас в формате декларации, но с последующим потенциалом приобретения вполне понятной и обозримой конкретики, в частности, фиксации договоренностей на уровне голосования за них в национальных парламентах и превращения в такие, которые юридически обязывают к выполнению.

Что предусматривает утвержденный план для Украины?

В Париже участники Коалиции пришли к согласию относительно основных черт будущей миссии по поддержанию мира в Украине.

Основу иностранного контингента составят военные Франции и Великобритании. С ними Украина подробно согласовала детали размещения сил, количество, конкретные виды оружия, составляющие Вооруженных Сил и тому подобное.



Зеленский, Макрон и Стармер / Фото Офис Президента

Точной численности многонационального контингента союзников в Украине пока не знает никто. Средняя оценка, ориентируясь на слова Макрона, от 15 000 до 30 000 человек. Из них, согласно The Times, британцев будет 7500 – 10 000 военнослужащих.

Ожидается, что британские и французские войска помогут в подготовке украинской армии (тех самых 800 тысяч) и будут контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военного оборудования, которые могут быть использованы для поддержки обороны Украины.

С учетом ротаций и изменения геополитической ситуации общее количество военных может возрасти (звучали заявления о 64 000). Здесь, как говорится, главное – начать. The Times пишет, что Германия готова развернуть войска вблизи Украины, возможно, в Польше или Румынии. Сейчас Бундесвер активно увеличивает свою численность в Литве и в районе так называемого Сувальского коридора, то есть это не будет для Берлина чем-то принципиально новым.



Встреча делегаций / Фото Офис Президента

Ожидается, что своих военных в Украину со временем может прислать Канада. Об этом говорил в Париже премьер Марк Карни. Кстати, канадские солдаты уже проводят тренировки в Польше в рамках операции Unifier. А сами же поляки, похоже, ограничатся ролью хаба и будут концентрироваться больше на себе, как и положено дарителям неуместных псевдоисторических книжек.

Такого же мнения президент Зеленский. 7 января во время виртуальной пресс-конференции он отказался назвать количество войск союзников, но подтвердил, что согласование находится в очень продвинутой фазе:

Был детальный доклад наших генералов от Франции, Британии, Соединенных Штатов Америки и от Украины... В принципе, все детали согласовываются между странами. В принципе, считаю, что у нас есть уже ответы на вопросы, которые вы ставите. И там поддержка, вооружение, присутствие, там есть ответы на все эти вопросы. Но... я пока не готов публично об этом говорить,

– сказал Зеленский.

Приятной неожиданностью стала активность Турции. Крупнейшая армия НАТО в Европе мощно присоединилась к проекту и пообещала прикрывать Черное море, что является очень хорошей новостью. Более того, это сотрудничество имеет потенциал к расширению не только на морскую составляющую.

Мы помним, что Эрдоган делает с российскими самолетами, которые не уважают личные границы, видим эффект присутствия Турции на Южном Кавказе, где сейчас Россию фактически выгнали из региона. Поэтому это очень мощный сигнал.



Участники "коалиции желающих" / Фото Офис Президента

Остальные участники Коалиции своих военных отправлять в Украину пока не готовы, но понимают свою финансовую ответственность. Также стоит заметить, что ситуация с готовностью влиться в многонациональные силы может измениться как из-за геополитических обстоятельств, так и из-за внутренних, например, выборов.

Также они подтвердили свою готовность продолжать быть надежным тылом и инфраструктурным хабом. Даже Чехия, где в конце прошлого года произошли политические изменения, и новым премьером стал не слишком благосклонный к Украине Андрей Бабиш. Впрочем, и он поддержал обязательства своей страны по знаменитой "Чешской вооруженной инициативе", правда, в своеобразной манере, что якобы Чехия теперь не будет тратить собственные деньги (то есть фактически ничего не изменится, ведь и раньше проект финансировали союзники).

Мы понимаем, какая страна и на что готова – из всех стран "коалиции желающих". Хочу поблагодарить каждого лидера, каждое государство, которые действительно хотят быть частью мирного решения,

– президент Зеленский об итогах саммита в Париже.

Подводные камни: план требует поддержки США и согласия России

Игорь Рейтерович положительно оценивает последствия переговоров в Париже, считает идею Макрона и Стармера вполне реальной, но подчеркивает, что это план на будущее, который потребует поддержки США и согласия России.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития В случае завершения войны эта история выглядит достаточно реалистично. Конечно, если Российская Федерация не будет выступать категорически против этого. Нам, с одной стороны, плевать на то, что она будет выступать против, а с другой – здесь все же надо понимать, что они могут эту историю максимально блокировать. Но, если она будет реализовываться на практике, я думаю, что это достаточно реалистично выглядит. И более того, тот перечень стран, который сейчас фигурирует, может быть даже расширенным, учитывая, что другие страны смотрят на примеры. Понятно, что этот план пока не является общеевропейским. Но там (среди участников Саммита, – 24 Канал) было больше, чем тех, которые подписали Декларацию. Они выступали со своими идеями... и потенциально могут присоединиться. Это могут быть страны даже не Европы... То, что это документ является открытым для дальнейшего подписания и расширения участия тех или иных государств – это факт. И это позитив, для нас это неплохая история. Единственное, что она отложена во времени, потому что начаться реально может только тогда, когда завершится война. После этого можно говорить уже о конкретной какой-то реализации.

Не надо подробно объяснять, что этот план заработает только при двух больших "но". Первое – это американцы. Они также присутствовали в Париже – Трамп отправил на саммит "коалиции желающих" своего зятя Джареда Кушнера и собрата Стива Уиткоффа.

В столице Франции они не получили "посикунчиков" и исторических лекций, зато имели предметный разговор с европейскими лидерами и президентом Украины.



Две "белые вороны" на саммите "коалиции желающих"/ Фото Офис Президента

Владимир Зеленский описал встречу с американцами как содержательную:

Очень предметно говорили с американской стороной по мониторингу, чтобы не было нарушений мира. Америка готова работать по этому поводу. И один из наиболее важных компонентов – это сдерживание, инструменты, которые не допустят новой российской агрессии. Все это видим.

Впрочем, издание Politico говорит о нюансах и том, что из окончательного совместного заявления лидеров по результатам встречи "коалиции желающих" по настоянию американской делегации было изъято четкое обязательство Вашингтона поддерживать Киев.

Там говорилось о:

мониторинге прекращения огня под руководством США;

США должны оказывать помощь в разведке и логистике;

США обязуются поддерживать силы в случае нападения.

То есть вся описанная в предыдущем разделе конструкция развертывания многонациональных сил в Украине должна происходить под гарантии безопасности США. И США от этого пытаются "пропетлять", а о варианте из предыдущих версий плана, что США якобы должны "закрыть небо" над Украиной, вообще речь не идет.



Встреча украинской и американской делегаций / Фото Офис Президента

Таким образом, в финальный текст Парижской декларации не вошла фраза об обязательствах Америки поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России. Кроме того, США вообще не подписали этот документ, ссылаясь на то, что это соглашение в рамках "коалиции решительных", а США в этом вопросе решительности не демонстрирует. Но должны это сделать.

Игорь Рейтерович считает, что Европа свое домашнее задание сделала, показала единство в этом вопросе и решимость. И теперь передала все это США.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Теперь вопрос к американцам, как они эту историю презентуют россиянам, насколько убедительно реализуют на практике в переговорах с Российской Федерацией. Чтобы те не выступали против и, главное, завершили войну. А дальше уже можно будет все эти вопросы провести. Американцы передали это (обновленный и согласованный мирный план, – 24 Канал) уже россиянам, мы уже знаем об этом, информация уже пошла. И понятно, что теперь все будет зависеть от того, как Россия на это отреагирует. Но на самом деле у нее достаточно ограниченная возможность что-то такое сделать. Почему? Потому что если россияне сейчас откажутся от того, что там в этом плане записано, в частности, с учетом европейского контекста, тогда Трамп вряд ли может придумать какую-то еще версию, будто Украина не хочет остановить войну. Очевидно, что ее не желает останавливать Российская Федерация.

Второе "но" – это, конечно, Россия. План, который фиксирует Парижская декларация, может начать работать только в случае прекращения огня. То есть те 15 тысяч британских и французских военных едут в Украину не с мыслью "я лягу, но оно не заедет в Украину", они пока не планируют здесь воевать и убивать россиян, а только осуществлять мероприятия по поддержанию мира, о котором еще нужно договориться. С неадекватными россиянами и при посредничестве американцев, к которым также есть большие вопросы.



Французских военных уже ждут в Украине / Фото Офис Президента

Напомним, что пока Россия не согласовала мирный план из 20 пунктов, который был переработан Украиной и ее европейскими союзниками в присутствии американцев из российского плана на 28 пунктов, который Кирилл Дмитриев несколько месяцев назад привез Уиткоффу во Флориду.

Также различные россияне постоянно говорят о неприемлемости самого присутствия западных сил по поддержанию мира в Украине, заранее объявили их "наемниками НАТО" и пообещали, что государство-агрессор будет рассматривать их как законные военные цели для себя, приобщив к списку целей, в котором уже записаны украинские дети и зарубежные журналисты.

Размещение в Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности... подразделения и военные объекты Запада в Украине будут рассматриваться как законные боевые цели,

– пресс-секретарь МИД России Мария Захарова повторяет давнюю мантру своих шефов.

Как эти "подводные камни" преодолеть?

В прошлом году подобные инициативы были заблокированы США из-за нерешительности президента Трампа и его слабости в отношении россиян.

Сейчас мы видим тот же риск. Это хорошо понимают как в Киеве, так и в европейских столицах. Поэтому в ближайшее время Зеленский и компания снова полетят к Трампу и попытаются добиться от него конкретики. А именно – обещанных гарантий безопасности (Зеленский говорил о 15 лет или даже больше), подтвержденных не только декларациями (как было с печально известным Будапештским меморандумом), но и постановлением Конгресса.



Дружеская атмосфера на Саммите – хороший знак / Фото Офис Президента

Время для этого довольно хорошее – Россия тормозит мирный процесс и сейчас активно ищет повод, чтобы отклонить "20 пунктов". Получается пока не очень – провокация с якобы атакой на резиденцию Путина (будто в этом что-то новое и плохое) не удалась, по крайней мере Трамп на уровне ретвитов в соцсетях должен помнить, что россияне его обманули.

Другой аргумент – Венесуэла. Россия буквально проглотила операцию "Каракас за 3 дня" вместе с откровенной насмешкой от секретаря Госдепа Рубио и министра войны Хегсета, ограничившись "глубокой обеспокоенностью". А потом еще и беспомощно наблюдала со своих военных кораблей и субмарин, как американцы при поддержке европейцев захватывают подсанкционный нефтяной танкер Marinera (Bella 1) с намеренно поднятым российским флагом (для защиты от преследования США и вопреки морскому праву), и теперь просто выглядит жалко.

А то, что его владельцем окажется российский бизнесмен Илья Бугай, который сейчас живет в Москве, но на самом деле из оккупированного Крыма, добавляет истории новых красок.

Американцы точно ведут переговоры с русскими. Проговаривают различные варианты. Отвечу очень просто: пока Россия крутит носом. Но партнеры у нас достаточно сильные и могут нос открутить, если захотят,

– президент Зеленский объясняет ситуацию на дипломатическом треке, сложившуюся на 7 января.

Наконец третий аргумент – Россия истощена и находится на грани коллапса. В этом состоянии она может пробыть еще долго. Но только – если ее не подтолкнуть. Но для этого нужна политическая воля Трампа в той версии, когда с ним "запрещено играть в игры". Он, благодаря Венесуэле, (контроль над компанией Petróleos de Venezuela SA) уменьшает мировые цены на нефть по методичкам Рейгана и Буша-старшего и якобы дает зеленый свет законопроекту о 500% пошлины для стран, которые покупают российскую подсанкционную нефть (лежит без дела в Сенате с апреля 2025).

А не версию 28 декабря 2025 из Мар-а-Лаго, которая говорит, что Путин якобы хочет, чтобы Украина была успешной. Именно об этом напоминал Зеленский: "Фактически готов к финализации на самом высоком уровне с Президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины... Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе осуществлять действенное давление на агрессора".