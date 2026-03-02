Франция увеличит количество ядерных боеголовок

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил увеличить количество ядерных боеголовок во французском арсенале и позволит союзникам участвовать в учениях. Страна будет сотрудничать с Германией и Великобританией.

Об этом французский лидер сообщил 2 марта во время выступления на базе Иль-Лонг, расположенной в северо-западной части страны, вблизи Бреста, сообщают Le Monde, Clash Report и Le Figaro.

Что анонсировал Макрон по ядерному оружию?

Эммануэль Макрон убежден, что его задача заключается в том, чтобы система сдерживания Франции и в дальнейшем оставалась достаточно мощной и эффективной в условиях угрозы и опасной среде на фоне последних событий.

Именно поэтому я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале,

– заявил он.

По его словам, отныне страна не будет разглашать количество и данные ядерного арсенала. Он призвал партнеров присоединиться к начальной работе, которую Париж уже начал с Германией и Великобританией по этому поводу.

"Германия, Великобритания и Франция будут сотрудничать над ракетами большой дальности... Как вы, видимо, поняли, я больше всего хочу, чтобы европейцы снова взяли под контроль собственную судьбу", – объяснил французский лидер.

По его мнению, "следующие полвека будут эпохой ядерного оружия", поэтому он обязался работать над этими силами. Отметим, что вышеупомянутые заявления прозвучали на фоне эскалации на Ближнем Востоке, в частности, против Ирана.

Справочно. Собственное ядерное оружие среди европейских стран имеют только Великобритания и Франция. В некоторых странах континента размещено подобное вооружение только американского производства в рамках программ НАТО.

