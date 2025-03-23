Президент Чехии сказал, кто и как должен гарантировать Украине защиту от России

На Западе четко понимают, что без действенных гарантий безопасности Россия нарушит любое мирное соглашение. Петр Павел сказал, что должно защитить Украину от повторного нападения страны-агрессора.

Президент Чехии в интервью "Европейской правде" очертил, какими видит гарантии безопасности Украины. По его словам, их должны обеспечить США и Европа, передает 24 Канал.

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Что защитит Украину от повторной агрессии России

По мнению Павела, гарантии для Украины должны состоять из соглашения о полезных ископаемых с США и обязательств от европейских стран.

По его словам, присутствие американского бизнеса в Украине будет означать, что США будут защищать его интересы.

Другую составляющую гарантий будет обеспечивать Европа. Сейчас речь идет о так называемой "коалиции желающих", которые готовы направить свои военные силы в Украину для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Петр Павел объяснил, почему не видит среди гарантий безопасности для Украины ее членство в НАТО. Чешский политик напомнил, что Трамп занимает принципиальную позицию по этому вопросу. В то же время он отметил, что его не стоит снимать с рассмотрения вовсе. Через три года в США будет новая администрация, и она может иметь совсем другой взгляд на членство Украины в Альянсе.

К слову, специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что нпредоставление Украине гарантий по 5 статье без вступления в НАТО – открытый вопрос.