Он напомнил о прецедентах в мире, где есть ряд территорий, которые оккупированы другим государством, но эта оккупация юридически не признана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Петра Павела "Европейской правде".

Смотрите также Закончить войну за 24 часа невозможно: президент Чехии объяснил, в чем сложность

Могут ли признать российскую оккупацию

Павел напомнил, что в мире существует немало примеров территорий, оккупированных другими государствами, но их статус не получил международного признания.

"Да, это состояние может длиться определенное время, но это вопрос принципа. Если мы хотим сохранить международный порядок, основанный на правилах, где имеют значение территориальная целостность и суверенитет – то мы просто не можем смириться с тем, что агрессор получит, как поощрение, законное право собственности на оккупированные им земли", – подчеркнул чешский президент.

Он отметил, что цивилизованные страны не имеют другого выбора, кроме как не признавать аннексию, оставляя эти территории в статусе "временно оккупированных".

Но, конечно же, сколько продлится эта "временность" – это вопрос,

– добавил Павел.

Комментируя возможность того, что США могут признать оккупированные территории частью России, президент Чехии отметил, что это трудно предсказать.

"Вы уже увидели от них настолько неожиданные шаги, что это все сложнее и сложнее делать", – отметил он.

В то же время Павел выразил веру, что Соединенные Штаты останутся преданными принципам международного права.

По его мнению, США "не стремятся разрушить международный порядок, основанный на правилах, потому что он защищает всех нас, в том числе и Соединенные Штаты".