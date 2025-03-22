Він нагадав про прецеденти у світі, де є низка територій, які окуповані іншою державою, але ця окупація юридично не визнана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Петра Павела "Європейській правді".

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Чи можуть визнати російську окупацію

Павел нагадав, що у світі існує чимало прикладів територій, окупованих іншими державами, але їхній статус не отримав міжнародного визнання.

"Так, цей стан може тривати певний час, але це питання принципу. Якщо ми хочемо зберегти міжнародний порядок, заснований на правилах, де мають значення територіальна цілісність і суверенітет – то ми просто не можемо змиритися з тим, що агресор отримає, як заохочення, законне право власності на окуповані ним землі", – підкреслив чеський президент.

Він наголосив, що цивілізовані країни не мають іншого вибору, окрім як не визнавати анексію, залишаючи ці території у статусі "тимчасово окупованих".

Але, звісно ж, скільки триватиме ця "тимчасовість" – оце питання,

– додав Павел.

Коментуючи можливість того, що США можуть визнати окуповані території частиною Росії, президент Чехії зазначив, що це важко передбачити.

"Ви вже побачили від них настільки несподівані кроки, що це все складніше і складніше робити", – зазначив він.

Водночас Павел висловив віру, що Сполучені Штати залишаться відданими принципам міжнародного права.

На його думку, США "не прагнуть зруйнувати міжнародний порядок, заснований на правилах, тому що він захищає всіх нас, в тому числі й Сполучені Штати".