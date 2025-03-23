Президент Чехії в інтерв'ю "Європейській правді" окреслив, якими бачить гарантії безпеки України. За його словами, їх мають забезпечити США та Європа, передає 24 Канал.

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Що захисть Україну від повторної агресії Росії

На думку Павела, гарантії для України мають складатися з угоди про корисні копалини зі США та зобов'язань від європейських країн.

За його словами, присутність американського бізнесу в Україні означатиме, що США будуть захищати його інтереси.

Іншу складову гарантій забезпечуватиме Європа. Наразі йдеться про так звану "коаліцію охочих", які готові спрямувати свої військові сили в Україну для контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Петр Павел пояснив, чому не бачить серед гарантій безпеки для України її членство в НАТО. Чеський політик нагадав, що Трамп займає принципову позицію з цього питання. Водночас він зауважив, що його не варто знімати з розгляду взагалі. Через три роки у США буде нова адміністрація, і вона може мати зовсім інакший погляд на членство України в Альянсі.

До слова, спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що надання Україні гарантій за 5 статтею без вступу в НАТО – відкрите питання.