Рубио резко ответил Зеленскому из-за Донбасса: что кроется за этим спором

Владимир Зеленский заявил, что Штаты связывают предоставление гарантий безопасности Украине с передачей всей территории Донбасса под контроль России. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил украинского лидера во лжи.

Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко озвучил 24 Каналу мнение, что американцы не понимают всех нюансов относительно вторжения России в Украину. А Владимир Путин не собирается завершать войну.

К теме "Я не говорил, что США на нас давят": Зеленский отреагировал на обвинения от Рубио во лжи

"Никто не понимает, что происходит. Нет дальнейших действий, которые могли привести к тому, что Россия прекратит эту войну. То ли мы выходим из Донецкой области, или не выходим – нет никакой разницы. Потому что для Владимира Путина эта война является абсолютно экзистенциальной, и он не будет ее заканчивать", – подчеркнул он.

Какова позиция американцев?

Глеб Остапенко предположил, что может быть много версий. Никто не знает сути, кроме украинской переговорной группы, США и России. Однако формат переговоров постоянно меняется.

Потому что Украина и Россия имеют противоположные позиции относительно Донецкой области, вооружения Украины, дальнобойных возможностей, Запорожской атомной электростанции и вообще национального определения Украины как независимого государства. Владимир Путин хочет контролировать Украину. Однако американцы не понимают важных нюансов, особенно Дональд Трамп.

Хотя у Рубио гораздо больше осведомленности и структурности в этих вопросах, он тоже не понимает многих нюансов. Поэтому война не будет заканчиваться. Я не вижу никаких прецедентов до этого. Рубио не мог сказать, что происходит. Потому что я уверен, что американцы считают "отдадим Донбасс и построим рай",

– считает эксперт по внешней политике.

По его словам, проблема заключается в том, что американцы считают, что если отдать якобы Донецкую область, то "все будет супер". Но позиция Украины очевидна, что нельзя отдавать свои территории, нельзя верить Путину.

Заявления Зеленского и Рубио: что известно?