Президент Евросовета: Лучшей гарантией безопасности для Украины являются сами украинцы

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что главной гарантией безопасности Украины является ее народ. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам специального заседания Европейского совета 6 марта.

Он напомнил, что украинцы доказали свою выдержку, когда в них никто не верил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Кошта напомнил о выдержке украинцев

Кошта подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года украинская армия продолжает сопротивляться, несмотря на прогнозы о ее скором истощении. Он напомнил, что многие сомневались, что Украина сможет держать оборону более трех дней.

Прежде всего, лучшей гарантией безопасности являются сами украинцы. С 24 февраля 2022 года украинская армия оказывает сопротивление. Многие люди тогда считали, что нельзя выдержать более трех дней, потом более трех недель. Сейчас они сопротивляются более трех лет. И мы за Украину с первого дня. И будем продолжать это делать и после войны,

– подчеркнул он.

Президент Европейского совета отметил, что ЕС будет изучать возможности предоставления гарантий безопасности для Украины в рамках действующих договоров. Он подчеркнул, что стабильность Украины имеет значение не только для Европы, но и для всего мира.

"Потому что эта война не только об Украине. Речь идет об уважении к международному праву, об уважении к международному порядку, основанного на правилах, уважение суверенитета, территориальной целостности, безопасных границ. И это фундаментальные ценности, закрепленные в Уставе ООН. Это глобальная проблема", – заявил Кошта.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала его слова, отметив, что именно украинская армия является лучшей гарантией безопасности страны.