Укр Рус
Геополитика Америка "Ни одной копейки для Киева": Трамп сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины
25 августа, 19:46
2

"Ни одной копейки для Киева": Трамп сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Трамп заявил, что США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины как резервная сила.
  • Он считает, что союзники смогут реализовать гарантии безопасности после достижения мира между Киевом и Москвой.

И Украина, и европейские союзники считают обязательным условием гарантий безопасности участие в них Соединенных Штатов. Дональд Трамп подтвердил, что США будут вовлечены в защиту послевоенной Украины, но есть нюанс.

Во время брифинга в Белом доме 25 августа Дональд Трамп рассказал о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также "Конфликт личностей": Трамп выдал новое заявление о войне в Украине

Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины?

Политик заявил, что Европа намерена предоставить Украине значительные гарантии безопасности. Он добавил, что США "будут участвовать в этом процессе как резервная сила". Также Трамп выразил мнение, что у союзников не будет трудностей с реализацией гарантий безопасности в случае, если Киеву и Москве удастся договориться о мире.

Я не думаю, что у нас возникнут серьезные проблемы, если мы достигнем соглашения,
– сказал президент США.

Отдельно Дональд Трамп заявил, что США "больше не будут давать Украине никаких денег".

Что известно о гарантиях безопасности для Украины от США и Европы?

  • После встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа ряд СМИ написали, якобы, Россия не против гарантий безопасности для Киева "вроде статьи 5", касающихся обязательств НАТО по коллективной обороне.
  • 18 августа во время встречи в Белом доме Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров Европы активно обсуждался формат гарантий безопасности.
  • По итогам саммита в Овальном кабинете президент США заявил, что его страна будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Представители Европы и США активно начали разрабатывать проект гарантий безопасности.
  • Дональд Трамп исключил присутствие американских войск в Украине, но допустил помощь с воздуха.
  • Между тем в Кремле отметили, что, мол, Россия должна иметь право голоса в вопросах гарантий безопасности для Украины. В качестве гаранта Москва также предложила Китай.