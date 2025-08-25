І Україна, і європейські союзники вважають обов'язковою умовою гарантій безпеки – участь у них Сполучених Штатів. Дональд Трамп підтвердив, що США будуть залучені у захисті повоєнної України, але є нюанс.

Під час брифінгу у Білому домі 25 серпня Дональд Трамп розповів про роль США у майбутніх гарантіях безпеки для України, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про гарантії безпеки для України?

Політик заявив, що Європа має намір надати Україні значні гарантії безпеки. Він додав, що США "братимуть участь у цьому процесі як резервна сила". Також Трамп висловив думку, що у союзників не буде труднощів із реалізацією гарантій безпеки у разі, якщо Києву і Москві вдасться домовитися про мир.

Я не думаю, що у нас виникнуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди,

– сказав президент США.

Окремо Дональд Трамп заявив, що США "більше не даватимуть Україні жодних коштів".

Що відомо про гарантії безпеки для України від США та Європи?