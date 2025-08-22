Соединенные Штаты продемонстрировали сдержанную готовность к участию в предоставлении Украине гарантий безопасности в случае принятия мирного соглашения между Киевом и Москвой. Впрочем, кое-что Вашингтон готов сделать.

Скорее всего американские пилоты смогут принять участие в миссиях поддержки украинских сил в воздухе. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, ознакомленные с переговорами, передает 24 Канал.

Смотрите также Надо такие гарантии безопасности, чтобы Путин никогда не подумал нападать на Украину вновь, – Рютте

Как могут помочь США?

По данным издания, источники сообщили, что американский президент Дональд Трамп отклонил возможность развертывания войск США на территории Украины, однако Вашингтон и союзники рассматривают ряд других вариантов.

В частности, речь идет о помощи украинским силам в воздухе со стороны американских пилотов. Ранее об этом заявлял и сам Дональд Трамп.

На днях госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Америка готова участвовать в гарантиях безопасности для Украины после окончания войны. В то же время он отметил, что лидерство в этом вопросе должна брать на себя Европа.

Что известно о гарантиях со стороны Вашингтона?