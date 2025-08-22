США можуть відправити Україні своїх пілотів у рамках безпекових гарантій, – CNN
- США розглядають можливість участі своїх пілотів у підтримці українських сил у повітрі, як частину безпекових гарантій.
- Трамп відхилив розгортання військ на території України, але США та союзники розглядають інші варіанти допомоги.
Сполучені Штати продемонстрували стриману готовність до участі у наданні Україні безпекових гарантій у разі ухвалення мирної угоди між Києвом та Москвою. Утім, дещо Вашингтон готовий зробити.
Радше за все американські пілоти зможуть взяти участь у місіях підтримки українських сил в повітрі. Про це пише CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з переговорами, передає 24 Канал.
Як можуть допомогти США?
За даними видання, джерела повідомили, що американський президент Дональд Трамп відхилив можливість розгортання військ США на території України, проте Вашингтон та союзники розглядають низку інших варіантів.
Зокрема, ідеться про допомогу українським силам у повітрі з боку американських пілотів. Раніше про це заявляв і сам Дональд Трамп.
Днями держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Америка готова брати участь у гарантіях безпеки для України після закінчення війни. Водночас він наголосив, що лідерство в цьому питанні має брати на себе Європа.
Що відомо про гарантії з боку Вашингтона?
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що США можуть надати авіаційну підтримку Києву в межах потенційної мирної угоди з Росією. А ось відправляти людей на землю, за його словами, буде Європа.
Згодом президент Володимир Зеленський також повідомив, що разом із європейськими союзниками досягли взаєморозуміння зі США під час телефонної розмови 21 серпня стосовно безпекових гарантій.
Reuters писало, що військові керівники США та низки європейських країн завершили обговорення варіантів гарантій безпеки. Тепер їх мають представити радникам з національної безпеки держав-гарантів.