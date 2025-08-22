Сполучені Штати продемонстрували стриману готовність до участі у наданні Україні безпекових гарантій у разі ухвалення мирної угоди між Києвом та Москвою. Утім, дещо Вашингтон готовий зробити.

Радше за все американські пілоти зможуть взяти участь у місіях підтримки українських сил в повітрі. Про це пише CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з переговорами, передає 24 Канал.

Як можуть допомогти США?

За даними видання, джерела повідомили, що американський президент Дональд Трамп відхилив можливість розгортання військ США на території України, проте Вашингтон та союзники розглядають низку інших варіантів.

Зокрема, ідеться про допомогу українським силам у повітрі з боку американських пілотів. Раніше про це заявляв і сам Дональд Трамп.

Днями держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Америка готова брати участь у гарантіях безпеки для України після закінчення війни. Водночас він наголосив, що лідерство в цьому питанні має брати на себе Європа.

Що відомо про гарантії з боку Вашингтона?