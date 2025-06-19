Мощная бомба США может уничтожить ядерные объекты Ирана, спрятанные под землей, – WSJ

Соединенные Штаты имеют бомбу, которая может уничтожить иранские ядерные объекты, которые спрятаны глубоко под землей. Речь идет о бомбе GBU-57.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Мощная американская бомба

Эта бомба, которая никогда раньше не использовалась в войне, называется GBU-57, но ее также называют Massive Ordnance Penetrator. Журналисты назвали ее 13-тонным великаном, заключенным в стальной сплав высокой плотности. Тяжелая бомба рассчитана на прохождение 60 метров горной породы перед взрывом.

Военные аналитики считают, эта бомба может добраться до таких целей, как завод по обогащению урана в Фордо, который Иран похоронил под горой.

"Это то, для чего она создана", – отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Согласно его словам, до появления бункерных разрушителей военные считали, что смогут использовать ядерное оружие для прорыва через горы, но это считалось неприемлемым по политическим причинам. Затем Штаты потратили около 400 миллионов долларов на разработку и совершенствование альтернативного вооружения. Он отметил, что сейчас в США есть около 20 подобных взрывных устройств.

Кроме этого, в издании также привели слова бывшего заместителя помощника помощника главы минобороны США по вопросам Ближнего Востока Мика Малроя, который сказал, что если США примут участие в боевых действиях и атакуют заводы в Фордо и Натанзе, то для их уничтожения может понадобиться около 12 бункерных бомб.