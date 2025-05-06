Глава Пентагона Хегсет обсуждал в Signal больше, чем было известно ранее, – WSJ

СМИ раскрыли новые подробности об использовании главой Пентагона Питом Хегсетом приложения Signal для решения официальных вопросов. На самом деле он использовал мессенджер шире, чем было известно ранее.

Хегсет писал туда и из своего офиса с незащищенной линии, так и с личного телефона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что еще присылал Гегсет через Signal

По свидетельству осведомленных источников, в отдельных случаях Хегсет через Signal поручал информировать иностранные правительства о предстоящих военных операциях. Также в этом приложении он обсуждал медиавыступления, зарубежные поездки, собственный график и другую не засекреченную, но чувствительную информацию.

Экс-ведущий из Fox News часто самостоятельно создавал чаты, пользуясь как незащищенным рабочим телефоном в офисе в Пентагоне, так и личным смартфоном.

Сообщается, что его военный помощник, полковник морской пехоты Рики Бурия, имел доступ к телефону министра и даже публиковал от его имени некоторые сообщения.

В частности, в марте он предупредил в Signal-чате о запланированном ударе США по хуситам в Йемене. К этому чату были подключены жена Хегсета, его брат и частный адвокат.

Вместо традиционных каналов связи Пентагона, Хегсет строил внутреннюю координацию через Signal-чаты, к которым он привлекал членов своей охраны, работников из личного офиса, офиса заместителя министра и представителей по связям с общественностью.

Для того, чтобы прочитать сообщение Хегсета, сотрудники должны были искать в здании Пентагона места с мобильным покрытием, которое там является нестабильным.

Напомним, как сообщало издание The New York Times, Хегсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в частном чате Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат.

Предварительно, в чате содержалась информация о графиках полетов F/A-18 Hornet, которые должны были наносить удары по хуситам в Йемене – фактически те же планы атак, которые Хегсет разослал в еще одном чате в тот же день, куда по ошибке добавили редактора The Atlantic.