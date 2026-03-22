Гегсет оскандалился из-за "мотивационного" видео с морпехом, которого выгнали из армии

Министр обороны США Пит Хэгсет оказался в центре скандала из-за видео, которое он распространил в соцсетях. В ролике морской пехотинец призывает военных быть готовыми к бою.

Впрочем выяснилось, что этого военного ранее уволили со службы из-за серьезного нарушения. Об этом сообщает журналист Politico Пол Маклири.

Что известно о скандальном видео?

Пит Гегсет распространил в соцсетях "мотивационное" видео с морским пехотинцем, которое вызвало волну обсуждений и критики. Речь идет о ролике 2021 года с участием морпеха Кристиан Барри Булл. В нем военный эмоционально призывает своих коллег быть готовыми к войне в любой момент.

Если ты военнослужащий США, у тебя есть одна главная миссия – быть готовым к бою. Если война начнется сегодня, твоя задача – не тесты, а готовность воевать,

– говорит он в видео.

Пит Гегсет, распространяя этот ролик, коротко отреагировал: "100%".

Ролик с морпехом обернулся скандалом для Гегсета: смотрите видео

Впрочем, впоследствии выяснилось, что автор видео уже давно не служит в морской пехоте. По данным журналистов, его уволили после инцидента с незаконным проникновением в дом другого военнослужащего.

Этот факт вызвал дополнительную волну критики, ведь министр обороны фактически популяризировал человека с дисциплинарным прошлым.

В сети также предположили, что Гегсет опубликовал это видео как попытку повысить боевой дух военных на фоне напряжения, связанного с ситуацией вокруг Ирана.

Какие еще скандальные заявления делал Гегсет?