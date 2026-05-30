США хотят, чтобы Украина могла бороться в дальнейшем, – Гегсет о помощи Киеву

Пит Гегсет завил, что США сделали все возможное, чтобы помочь Украине. Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Киев и в дальнейшем мог сопротивляться российской агрессии.

Министр обороны США пообщался с журналистами на полях саммита по безопасности в Сингапуре.

Что Хегсет сказал об американской помощи Украине?

Гегсет сказал, что США уже сделали то, что могли, чтобы помочь Украине, и в тех сферах, где могли подключить Европу, также это сделали.

Он отметил, что если посмотреть на расходы, то Европа существенно увеличила свое участие в поддержке Украины. В то же время Украина, по его словам, использует помощь очень эффективно – не хуже, а иногда даже лучше, чем ожидалось.

Мы хотим, чтобы Украина могла защищаться, и найдем способ обеспечить ей необходимую помощь,

– подытожил глава Пентагона.

Напомним, что при администрации Трампа США прекратили напрямую бесплатно поставлять оружие Украине. Вместо этого американское оружие продают Киеву, а платит за него преимущественно Европа.

В Конгрессе говорят, что принятие большого нового пакета помощи Украине маловероятно. В то же время США не планируют полностью выходить из поддержки: речь идет о продолжении поставок вооружений, обмен разведданными и санкционное давление на Россию.

К слову, на днях президент Украины направил письмо Дональду Трампу, в котором предупредил о критической нехватке систем противовоздушной обороны и ракет для защиты от баллистических ударов. Зеленский отметил, что Украина почти полностью зависит от США в вопросах противоракетной обороны. Он также попросил Трампа увеличить поставки систем Patriot и ракет к ним.