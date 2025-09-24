Президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию во время выступления на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сейчас есть разные мнения, что он дальше будет делать.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий. Некоторые СМИ считают, что Трамп полностью перебросил ответственность за поддержку Украины на Европу. А сами Штаты будут "умывать руки".

Смотрите также Трамп знает важное о фронте, Путин говорил ему неправду: главное с пресс-конференции Зеленского

Чего ожидать от Трампа?

Как отметил Городницкий, вряд ли Трамп решит вообще откреститься от войны в Украине. Он прекрасно осознает, насколько важна наша страна и результат войны для всего региона. Это будет влиять на мировую геополитику.

Это может привести как к прекращению глобальных войн на определенный период, так и, наоборот, к развитию еще более критической ситуации. Но нельзя сейчас говорить, что Трамп полностью выбрал чью-то сторону. Я привык доверять Трампу не на словах, а на деле,

– сказал Городницкий.

Трамп расхвалил Украину в своих заявлениях. И даже отметил, что наше государство сможет вернуть все территории при поддержке ЕС. Это – хорошие слова. Но важно увидеть действия. Уже были разговоры о гарантиях безопасности. Но конкретики, к сожалению, мало.

Если они устраивают Украину, то это должно быть что-то очень весомое. Мы же прекрасно понимаем, что простые обещания, как это было в Будапештском меморандуме, нам не подходят. Это должны быть действительно весомые гарантии безопасности. Нам нужны шаги, которые фактически возьмут Украину в НАТО,

– отметил Городницкий.

Заявления Трампа относительно войны в Украине: коротко