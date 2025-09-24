Зміна позиції Трампа: аналітик сказав, чого очікувати Україні
- Президент США Дональд Трамп розкритикував Росію на Генасамблеї ООН. Також він несподівано сказав багато позитивних слів про Україну.
- Доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький прокоментував нещодавні заяви Трампа.
Президент США Дональд Трамп розкритикував Росію під час виступу на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зараз є різні думки, що він далі буде робити.
Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький. Деякі ЗМІ вважають, що Трамп повністю перекинув відповідальність за підтримку України на Європу. А самі Штати будуть "вмивати руки".
Чого очікувати від Трампа?
Як наголосив Городницький, навряд чи Трамп вирішить взагалі відхреститися від війни в Україні. Він чудово усвідомлює, наскільки важливою є наша держава та результат війни для всього регіону. Це впливатиме на світову геополітику.
Це може привести як до припинення глобальних воєн на певний період, так і, навпаки, до розвитку ще більш критичної ситуації. Але не можна зараз говорити, що Трамп повністю обрав чиюсь сторону. Я звик довіряти Трампу не на словах, а на ділі,
– сказав Городницький.
Трамп розхвалив Україну у своїх заявах. І навіть зазначив, що наша держава зможе повернути усі території за підтримки ЄС. Це – гарні слова. Але важливо побачити дії. Вже були розмови про гарантії безпеки. Але конкретики, на жаль, мало.
Якщо вони влаштовують Україну, то це має бути щось дуже вагоме. Ми ж прекрасно розуміємо, що прості обіцянки, як це було у Будапештському меморандумі, нам не підходять. Це мають бути дійсно вагомі гарантії безпеки. Нам потрібні кроки, які фактичні візьмуть Україну в НАТО,
– зазначив Городницький.
Заяви Трампа щодо війни в Україні: коротко
- Президент США багато говорив про війну в Україні на полях сесії Генасамблеї ООН, яка проходить у Нью-Йорку. Він похвалив Володимира Зеленського та назвав його хоробрим чоловіком, який веде запеклу боротьбу.
- Трамп додав, що Україна здатна звільнити усі території за підтримки ЄС. Деякі ЗМІ розцінюють це як сигнал, що президент США "вмиває руки" від підтримки нашої держави.
- Він додав, що його стосунки з Путіним нічого не означали. А Росія є паперовим тигром.