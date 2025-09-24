Президент США Дональд Трамп розкритикував Росію під час виступу на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зараз є різні думки, що він далі буде робити.

Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький. Деякі ЗМІ вважають, що Трамп повністю перекинув відповідальність за підтримку України на Європу. А самі Штати будуть "вмивати руки".

Чого очікувати від Трампа?

Як наголосив Городницький, навряд чи Трамп вирішить взагалі відхреститися від війни в Україні. Він чудово усвідомлює, наскільки важливою є наша держава та результат війни для всього регіону. Це впливатиме на світову геополітику.

Це може привести як до припинення глобальних воєн на певний період, так і, навпаки, до розвитку ще більш критичної ситуації. Але не можна зараз говорити, що Трамп повністю обрав чиюсь сторону. Я звик довіряти Трампу не на словах, а на ділі,

– сказав Городницький.

Трамп розхвалив Україну у своїх заявах. І навіть зазначив, що наша держава зможе повернути усі території за підтримки ЄС. Це – гарні слова. Але важливо побачити дії. Вже були розмови про гарантії безпеки. Але конкретики, на жаль, мало.

Якщо вони влаштовують Україну, то це має бути щось дуже вагоме. Ми ж прекрасно розуміємо, що прості обіцянки, як це було у Будапештському меморандумі, нам не підходять. Це мають бути дійсно вагомі гарантії безпеки. Нам потрібні кроки, які фактичні візьмуть Україну в НАТО,

– зазначив Городницький.

