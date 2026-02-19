Было смешно слышать, – израильский министр высмеял Небензю в ООН и намекнул на преступления России
- Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар высмеял российского представителя Василия Небензю в ООН, намекая на противоречия в его речи.
- Заявление Небензи прозвучало на фоне обострения на Ближнем Востоке, в частности недавних ударов по сектору Газа и подготовки к возможному конфликту с Ираном.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время недавнего министерского заседания Совета Безопасности ООН раскритиковал российского представителя Василия Небензю, упрекнув его.
Об этом стало известно из трансляции заседания, обнародованной DWS News.
Что произошло в ООН между Израилем и Россией?
Выступая с речью, Василий Небензя начал рассуждать о международном праве, оккупации и аннексии территорий на Ближнем Востоке. Реагируя на подобные заявления российского дипломата, Гидеон Саар намеком упрекнул Россию.
Было смешно слышать, как представитель Российской Федерации говорит о международном праве, об оккупации, аннексии территорий и мирном разрешении конфликтов. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи,
– признался израильский министр.
Соответствующее заявление с российской стороны прозвучало на фоне обострения на Ближнем Востоке, в частности, недавних ударов израильских танков и авиации по сектору Газа и подготовки Тель-Авива к возможному конфликту с Ираном.
Что происходит на Ближнем Востоке?
СМИ сообщали, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в эти выходные, но сам президент США Дональд Трамп до сих пор не принял окончательного решения относительно потенциальной атаки.
Хотя переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе последнего недавно возобновились после того, как предыдущие переговоры провалились, Дональд Трамп теряет терпение в отношении Ирана.
Предполагали, что к войне против Ирана США привлекут Израиль. Там готовятся к возможному конфликту в ближайшие дни, поскольку хотят сменить режим в Иране, нанести удары по ядерной и ракетной программах.