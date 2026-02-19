Было смешно слышать, – израильский министр высмеял Небензю в ООН и намекнул на преступления России

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время недавнего министерского заседания Совета Безопасности ООН раскритиковал российского представителя Василия Небензю, упрекнув его.

Об этом стало известно из трансляции заседания, обнародованной DWS News.

Что произошло в ООН между Израилем и Россией?

Выступая с речью, Василий Небензя начал рассуждать о международном праве, оккупации и аннексии территорий на Ближнем Востоке. Реагируя на подобные заявления российского дипломата, Гидеон Саар намеком упрекнул Россию.

Было смешно слышать, как представитель Российской Федерации говорит о международном праве, об оккупации, аннексии территорий и мирном разрешении конфликтов. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи,

– признался израильский министр.

Соответствующее заявление с российской стороны прозвучало на фоне обострения на Ближнем Востоке, в частности, недавних ударов израильских танков и авиации по сектору Газа и подготовки Тель-Авива к возможному конфликту с Ираном.

Что происходит на Ближнем Востоке?