Об этом стало известно из трансляции заседания, обнародованной DWS News.
Что произошло в ООН между Израилем и Россией?
Выступая с речью, Василий Небензя начал рассуждать о международном праве, оккупации и аннексии территорий на Ближнем Востоке. Реагируя на подобные заявления российского дипломата, Гидеон Саар намеком упрекнул Россию.
Было смешно слышать, как представитель Российской Федерации говорит о международном праве, об оккупации, аннексии территорий и мирном разрешении конфликтов. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи,
– признался израильский министр.
Соответствующее заявление с российской стороны прозвучало на фоне обострения на Ближнем Востоке, в частности, недавних ударов израильских танков и авиации по сектору Газа и подготовки Тель-Авива к возможному конфликту с Ираном.
Что происходит на Ближнем Востоке?
СМИ сообщали, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в эти выходные, но сам президент США Дональд Трамп до сих пор не принял окончательного решения относительно потенциальной атаки.
Хотя переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе последнего недавно возобновились после того, как предыдущие переговоры провалились, Дональд Трамп теряет терпение в отношении Ирана.
Предполагали, что к войне против Ирана США привлекут Израиль. Там готовятся к возможному конфликту в ближайшие дни, поскольку хотят сменить режим в Иране, нанести удары по ядерной и ракетной программах.