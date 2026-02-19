Об этом стало известно из трансляции заседания, обнародованной DWS News.

Что произошло в ООН между Израилем и Россией?

Выступая с речью, Василий Небензя начал рассуждать о международном праве, оккупации и аннексии территорий на Ближнем Востоке. Реагируя на подобные заявления российского дипломата, Гидеон Саар намеком упрекнул Россию.

Было смешно слышать, как представитель Российской Федерации говорит о международном праве, об оккупации, аннексии территорий и мирном разрешении конфликтов. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи,

– признался израильский министр.

Соответствующее заявление с российской стороны прозвучало на фоне обострения на Ближнем Востоке, в частности, недавних ударов израильских танков и авиации по сектору Газа и подготовки Тель-Авива к возможному конфликту с Ираном.

Что происходит на Ближнем Востоке?