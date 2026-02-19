Про це стало відомо з трансляції засідання, оприлюдненою DWS News.

Що відбулося в ООН між Ізраїлем та Росією?

Виступаючи із промовою, Василь Небензя почав розмірковувати про міжнародне право, окупацію та анексію територій на Близькому Сході. Реагуючи на подібні заяви російського дипломата, Гідеон Саар натяком дорікнув Росії.

Було смішно чути, як представник Російської Федерації говорить про міжнародне право, про окупацію, анексію територій і мирне вирішення конфліктів. Я ледве стримався, щоб не розсміятися вголос під час його промови,

– зізнався ізраїльський міністр.

Відповідна заява з російської сторони пролунала на тлі загострення на Близькому Сході, зокрема, нещодавніх ударів ізраїльських танків і авіації по сектору Гази та підготовки Тель-Авіва до можливого конфлікту з Іраном.

Що відбувається на Близькому Сході?