Глава МИД Ирана едет в Россию на встречу с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи готовится к визиту в Россию после переговоров в Пакистане. В Москве он должен встретиться с Владимиром Путиным.

Они должны обсудить ход международных переговоров и вопрос прекращения огня. Об этом сообщает CNN.

Смотрите также Путин теряет контроль: почему в России вдруг заговорили о революции и к чему это может привести

Что известно о встрече Арагчи и Путина?

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ближайшее время отправится в Москву после короткого визита в Пакистан. По информации источников, поездка в Россию запланирована на понедельник.

В российской столице дипломат должен провести переговоры с Владимиром Путиным, а также другими представителями власти. Основной темой станет координация позиций по международным переговорам, ситуации с прекращением огня и связанных событий.

Перед визитом в Россию Арагчи проводит консультации с представителями Пакистана. Эти переговоры являются частью более широкой дипломатической активности Ирана в регионе. Ожидается, что результаты встреч в Пакистане также повлияют на повестку дня переговоров в Москве, в частности относительно вызовов безопасности и возможных дипломатических решений.

Визит Арагчи в Москву происходит на фоне сложной международной ситуации и длительных переговоров по безопасности. Иран и Россия остаются партнерами в ряде геополитических вопросов, поэтому консультации на высоком уровне могут повлиять на дальнейшее развитие событий.

Кто такой Арагчи?

Аббас Арагчи – один из самых опытных иранских дипломатов с почти 30-летним стажем. Он участвовал в ключевых международных переговорах, в частности по ядерной сделке 2015 года между Ираном, странами Запада, Россией и Китаем.

Арагчи получил образование в Великобритании и в течение многих лет входил в состав иранских делегаций на переговорах по ядерным вопросам. В 2024 году его назначили министром иностранных дел, поставив перед ним задачу добиться ослабления санкций.

Несмотря на значительный опыт, его деятельность иногда вызывает критику внутри страны, в частности из-за заявлений по чувствительным международным темам.

Что известно об отношениях Ирана и России?