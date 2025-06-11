Туск запросил голосование по вотуму доверия: что происходит в Польше после выборов

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что парламент рассмотрит вотум доверия его правительству 11 июня. Это результат президентских выборов, на которых кандидат от Гражданской платформы Рафал Тшасковский не смог победить.

В Польше воспринимают этот результат как вотум недоверия граждан действующей власти. Журналист Томаш Вальчек объяснил 24 Каналу, что необходимо подтвердить свою власть прежде чем начнутся дискуссии, легитимно ли действующее правительство.

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"После объявления результатов выборов он заявил о желании получить вотум доверия от Сейма. Он просто обязан получить большинство в парламенте. Правящая коалиция в настоящее время имеет большинство в 431 голос, даже с преимуществом", – сказал он.

Каким может быть голосование

Томаш Вальчек отметил, что голосование за вотум доверия правительству происходит в первой половине дня. В начале – выступление Дональда Туска, который рассказывает о мерах, которые будут сопровождать правительство в течение минимум 2, 5 года до следующих выборов. После голосования правительство будет чувствовать, что у него есть легитимность.

Он будет искать способ там, где нет президента на его стороне. Ему трудно управлять. С Анджеем Дудой сотрудничество не сложилось. С Каролем Навроцким они не найдут общий язык. Дональд Туск сможет сказать, что все коалиционные партии, а их 4, поддерживают правящую коалицию, и никто не собирается искать большинство с другими политиками и партиями,

– предположил он.

Сейчас после поражения Рафала Тшасковского на выборах президента Польши премьер-министр хочет показать сообществу, что у него все еще есть большинство. Возможно, этим вотумом доверия Туск хотел бы отсечь спекуляции о том, что в правящей коалиции есть политики, которые видят себя в коалиции, например, с партией "Право и справедливость" и "Конфигурацией независимой Польши".

Это правительство имеет большинство в нынешнем парламенте. Наверное, оно сможет немного спокойнее править. Дискуссий о выживании коалиции больше не будет, поскольку они возникли после проигранных выборов. Дональд Туск постарается успокоить настроения,

– считает журналист.

По его словам, есть 4 партии правящей коалиции, которые проголосуют за вотум. И 2 оппозиционные партии "Право и справедливость", "Конфедерация независимой Польши", которые будут голосовать против. Партия "Левые вместе" может воздержаться от голосования.