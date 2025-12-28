Путин продолжает обстреливать Украину: Трампа спросили, что он думает об этом
- Трамп заявил, что Путин "серьезно" настроен на мир, несмотря на обстрелы Украины.
- Он отметил, Киев тоже наносит удары по России.
Накануне встречи Зеленского и Трампа Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Под основным ударом оказалась украинская столица.
Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, считает ли он, что Владимир Путин не готов к миру, учитывая последние удары России по Украине, передает 24 Канал.
Смотрите также Началась встреча Зеленского и Трампа: онлайн-трансляция из Майами
Как Трамп отреагировал на обстрелы Украины?
Несмотря на постоянные обстрелы Украины, президент США до сих пор считает, что российский диктатор сейчас "серьезно" настроен на мир.
Политик не осудил массированные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Зато он вспомнил о том, что Киев тоже наносит значительные удары по различным частям России, добавив, что не расценивает это как нечто "плохое".
По словам Трампа, оба народа – и Украины, и России – желают завершения войны.
Отдельно президент США уточнил, что он не устанавливал никаких дедлайнов по окончанию войны. По его мнению, или война завершится, или продлится еще очень долго.
Что известно о встрече Трампа и Зеленского 28 декабря?
- Политики встретились в Мар-а-Лаго 28 декабря, чтобы обсудить последнюю версию мирного плана из 20 пунктов.
- По словам Владимира Зеленского, план готов на 90 процентов. Однако есть немало нерешенных вопросов, в частности относительно территорий и контроля ЗАЭС.
- Сейчас в работе 6 документов между Украиной и Америкой, и украинская делегация надеется "так или иначе пройтись по этим документам".
- Дональд Трамп пообещал, что Украина получит сильные гарантии безопасности и большую экономическую выгоду по итогам мирного соглашения.
- Накануне встречи с Трампом Владимир Зеленский поговорил с лидерами Европы. Президент заявил, что он готов отвести войска с передовой для создания демилитаризованной экономической зоны при условии, что Россия сделает то же самое. Кроме того, лидер настаивает, чтобы ЗАЭС была передана под международный контроль, а электроэнергия распределялась по обе стороны фронта. Вопрос передачи оккупированных территорий России могут решаться только путем народного референдума.
- За час до встречи с Зеленским Дональд Трамп пообщался с Владимиром Путиным. В Кремле говорят, что политики согласились, что временное прекращение огня только затянет войну.