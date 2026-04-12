Говорили 21 час, обменялись обвинениями: делегации США и Ирана уехали из Исламабада, – СМИ

Переговоры по войне в Иране провалились. Обе стороны уехали ни с чем из столицы Пакистана, который предоставил площадку для встречи.

Об этом сообщают Reuters и CBS News. Судя по всему, мира на Ближнем Востоке в ближайшее время не будет.

Смотрите также Мир со слабым Трампом – каким он будет?

Что известно о переговорах США и Ирана?

Это была первая прямая встреча США и Ирана за более чем десять лет и первые переговоры на высшем уровне со времен Исламской революции 1979 года.

Справка. Переговоры между США и Ираном начались в субботу, 11 апреля. Сначала говорили вице-президент США Джей Ди Вэнс и пакистанцы, затем к ним присоединились спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Следует сказать, что оба эти иранские чиновники известны резкими заявлениями в отношении Америки.

Reuters уже назвали переговоры марафонскими, ведь они продолжались 21 час.

Ни один из членов американской делегации не остался в Пакистане после этого раунда переговоров, а официальные лица сообщили CBS News, что Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и техническая команда также вылетели из Исламабада,

– пишут медиа.

Пакистанские источники тоже сообщили агентству Reuters, что делегации США и Ирана уже покинули Исламабад.

Исламабад на карте Пакистана

Интересно! Пакистан граничит с Ираном, но Исламабад достаточно далеко от границы. Пакистан – очень активный посредник между США и Ираном. Associated Press привели мнение, что за спиной Пакистана стоит Китай и именно он надавил на иранцев, чтобы те пошли на переговоры. К слову, Китай – крупнейший торговый партнер Ирана.

Стороны обменялись обвинениями, мол, в срыве переговоров виноват другой. А это означает, что война в Иране пока что будет продолжаться.

Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это значительно хуже новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки,

– заявил Вэнс.

Он добавил, что Америка очень четко определила свои красные линии – чтобы Иран не работал над созданием ядерного оружия.

В Иране требования США назвали чрезмерными.

Мохаммед-Багер Галибаф высказался так: "США поняли логику и принципы Ирана, и им пора решить, могут ли они заслужить наше доверие, или нет". То есть обвинил Вашингтон в том, что тот не смог завоевать доверие Тегерана.

Как сообщили некоторые иранские СМИ, основными разногласиями являются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана. Что интересно, во время пресс-конференции Вэнс не упомянул Ормуз.

Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, в частности в Ливане, сообщает иранское государственное телевидение и официальные лица, а также возвращение замороженных активов за рубежом. Тегеран также хочет взимать транзитные сборы в Ормузском проливе,

– пишут Reuters.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала обратил внимание на то, что Трампа съедят, ведь перемирие с Ираном становится для него поражением. Дело в том, что "на выходе" Иран может получить еще больше, чем имел.

Будет ли мир на Ближнем Востоке?