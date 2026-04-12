Говорили 21 час, обменялись обвинениями: делегации США и Ирана уехали из Исламабада, – СМИ
- Переговоры между США и Ираном провалились после 21 часа обсуждений в Исламабаде, мирное соглашение не заключили.
- Основными разногласиями стали ядерная программа Ирана и контроль над Ормузским проливом, а обе стороны обменялись обвинениями в срыве переговоров.
Переговоры по войне в Иране провалились. Обе стороны уехали ни с чем из столицы Пакистана, который предоставил площадку для встречи.
Об этом сообщают Reuters и CBS News. Судя по всему, мира на Ближнем Востоке в ближайшее время не будет.
Что известно о переговорах США и Ирана?
Это была первая прямая встреча США и Ирана за более чем десять лет и первые переговоры на высшем уровне со времен Исламской революции 1979 года.
Справка. Переговоры между США и Ираном начались в субботу, 11 апреля. Сначала говорили вице-президент США Джей Ди Вэнс и пакистанцы, затем к ним присоединились спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Следует сказать, что оба эти иранские чиновники известны резкими заявлениями в отношении Америки.
Reuters уже назвали переговоры марафонскими, ведь они продолжались 21 час.
Ни один из членов американской делегации не остался в Пакистане после этого раунда переговоров, а официальные лица сообщили CBS News, что Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и техническая команда также вылетели из Исламабада,
– пишут медиа.
Пакистанские источники тоже сообщили агентству Reuters, что делегации США и Ирана уже покинули Исламабад.
Показываем Исламабад на карте Пакистана
Интересно! Пакистан граничит с Ираном, но Исламабад достаточно далеко от границы. Пакистан – очень активный посредник между США и Ираном. Associated Press привели мнение, что за спиной Пакистана стоит Китай и именно он надавил на иранцев, чтобы те пошли на переговоры. К слову, Китай – крупнейший торговый партнер Ирана.
Стороны обменялись обвинениями, мол, в срыве переговоров виноват другой. А это означает, что война в Иране пока что будет продолжаться.
Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это значительно хуже новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки,
– заявил Вэнс.
Он добавил, что Америка очень четко определила свои красные линии – чтобы Иран не работал над созданием ядерного оружия.
В Иране требования США назвали чрезмерными.
Мохаммед-Багер Галибаф высказался так: "США поняли логику и принципы Ирана, и им пора решить, могут ли они заслужить наше доверие, или нет". То есть обвинил Вашингтон в том, что тот не смог завоевать доверие Тегерана.
Как сообщили некоторые иранские СМИ, основными разногласиями являются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана. Что интересно, во время пресс-конференции Вэнс не упомянул Ормуз.
Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, в частности в Ливане, сообщает иранское государственное телевидение и официальные лица, а также возвращение замороженных активов за рубежом. Тегеран также хочет взимать транзитные сборы в Ормузском проливе,
– пишут Reuters.
Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала обратил внимание на то, что Трампа съедят, ведь перемирие с Ираном становится для него поражением. Дело в том, что "на выходе" Иран может получить еще больше, чем имел.
Будет ли мир на Ближнем Востоке?
Объявленное 7 апреля перемирие нарушали несколько раз. Еще тогда Вэнс назвал его хрупким.
Стороны пошли на перемирие при посредничестве Пакистана. Тогда Трамп угрожал Ирану "гибелью цивилизации", поскольку страна не хотела открывать Ормузский пролив.
Компромиссом стало перемирие на две недели, открытие Ормузского пролива и договоренность о более широком мирном соглашении. Собственно, его и поехали заключать Венс, Уиткофф и Кушнер. И не заключили.
Трамп заявил: все равно, будет ли соглашение, поскольку "США побеждают".
В Пакистане хотят, чтобы двухнедельное перемирие сохранилось. Но не известно, произойдет ли это. Например, Израиль продолжает бить по "Хезболле" в Ливане и утверждает, что на эту страну перемирие не распространяется.