Вместо отобранного ордена: в Польше хотят вручить Зеленскому новую особую награду

Группа известных польских общественных деятелей зарегистрировала петицию с предложением наградить президента Украины Владимира Зеленского Гражданским Орденом Будущего. Инициатива возникла на фоне решения польских властей лишить его Ордена Белого Орла.

Об этом сообщило польско-украинское издание Sestry.

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Что предлагают сделать польские активисты?

Инициатива возникла после решения президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Зеленского Ордена Белого Орла. Авторы петиции отмечают, что в 2023 году Польша уже награждала Зеленского и украинский народ этой наградой в знак признания их борьбы против российской агрессии.

В тексте обращения отмечается, что нынешние политические споры в Польше вокруг исторических событий, в частности Волынской трагедии, используются во внутренней политической борьбе. Авторы считают, что это отвлекает внимание от современной войны России против Украины, где ежедневно гибнут люди.

Они также раскритиковали заявления польского президента о якобы влиянии украинского лидера на обострение ситуации, назвав такие утверждения безосновательными. По их мнению, реальную угрозу представляют российская пропаганда и гибридные действия, а не Украина или ее президент. В петиции подчеркивается, что польское общество продолжает поддерживать Украину — в частности, через гуманитарные инициативы, прием беженцев и помощь во время войны. Авторы напоминают о масштабных кампаниях солидарности, в том числе о сборе средств и поставках оборудования для украинских городов.

Среди подписантов петиции — известные польские журналисты, активисты, учёные и деятели культуры, в частности:

издатель и соучредитель Sestry.eu Ежи Вуйчик,

медиаэксперт Йоанна Мосей-Ситек,

правозащитник Бартош Крамек,

PR-эксперт Збигнев Янковский,

украинская активистка в Польше Наталья Панченко,

дизайнер Шимон Шиманкевич,

журналистка Александра Клих,

предприниматель Пшемыслав Крих,

бизнесвумен Беата Джазга,

профессор права Фредерик Цолль,

предприниматель Томаш Мисяк,

журналист Михал Пшедлацкий,

журналист Войцех Тохман,

политик Ружа Тун,

режиссер Агнешка Холланд.

Авторы петиции заявляют, что их инициатива направлена на то, чтобы подчеркнуть солидарность между поляками и украинцами, сформировавшуюся после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Они подчеркивают, что сотрудничество и взаимная поддержка должны оставаться основой отношений между двумя странами, независимо от политических споров.

Напомним, 8 июня в Польше капитул ордена передал президенту Каролю Навроцкому решение о награждении Владимира Зеленского. После обсуждений в СМИ и на фоне исторических споров 19 июня он принял решение лишить президента Украины Ордена Белого Орла, заявив, что это не меняет поддержки Украины в войне.

20 июня Зеленский сообщил, что вернул орден, и подчеркнул его символическое значение и важность украинско-польского сотрудничества. Он также заявил о готовности к диалогу по сложным историческим вопросам и подчеркнул необходимость сохранения партнерства и солидарности между странами.