Неоднозначный намёк на аннексию: жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии с флагом США

Жена одного из приближенных к Белому дому чиновников сделала намек на возможную новую цель. Речь идет о Кэти Миллер, которая опубликовала сообщение с изображением Гренландии под флагом США.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на страницу Кэти Миллер в соцсети X.

Штаты посягают на Гренландию?

В Соединенных Штатах снова появились публичные намеки на возможные посягательства на Гренландию. Кэти Миллер, жена одного из ближайших соратников Дональда Трампа, Стивена Миллера, обнародовала в соцсети X изображение острова, накрытого американским флагом, сопроводив его короткой подписью "SOON" ("Скоро"). Менее чем за полсуток сообщение собрало более 8 миллионов просмотров.

Картинка, на которой подробная карта Гренландии совмещена с символикой США, быстро получила огласку из-за очевидного политического подтекста. Речь идет о возможном переходе острова под контроль Вашингтона. Никаких разъяснений или официальных комментариев автор сообщения не предоставила.

Заметим, что Гренландия играет стратегически важную роль для США в Арктике благодаря своему расположению, наличию военных объектов и участию в системах раннего обнаружения ракетных запусков и космического мониторинга. В течение последнего года Дональд Трамп неоднократно возвращался к идее покупки острова, однако как руководство Гренландии, так и правительство Дании каждый раз решительно отклоняли такие инициативы.

Сама Кэти Миллер хорошо известна в политических кругах США. При первом президентском сроке Трампа она занимала высокие коммуникационные должности, в частности в Министерстве внутренней безопасности и в аппарате вице-президента Майка Пенса. Благодаря браку со Стивеном Миллером – одним из ключевых советников Трампа и идеологов его миграционной политики и политики безопасности – она остается тесно интегрированной в окружение экс-президента.

На публикацию отреагировал посол Дании в США Йеспер Меллер Сёренсен. Официальная страница датского посольства в Вашингтоне распространила это изображение и подчеркнула, что Копенгаген ожидает полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания.

В то же время The Guardian отмечает, что среди потенциальных направлений интереса Дональда Трампа могут оказаться Иран, Куба и Гренландия.

С каких пор Гренландия оказалась под угрозой аннексии?